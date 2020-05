Kispárnát és alvókát még nem vihetnek magukkal a kecskeméti ovisok

Az óvodások felénél-harmadánál igényeltek ellátást a családok a kecskeméti önkormányzati fenntartású óvodáknál. A zsiliprendszer több helyen még marad, a dajkák a bejáratnál veszik át a gyerekeket a szülőktől.

Kecskeméten a Ferenczy Ida Óvodához tartozó kilenc oviba hétfőn összesen 401 gyermeket vittek be szüleik, legalábbis ennyi gyermeknek kértek múlt héten ellátást. A kilenc óvodában együttesen közel 1050 férőhely van; mint azt Fekete Istvánné intézményvezetőtől megtudtuk, a nagyobb ovikban a teljes létszámnak fele-harmada ott volt, így például a Hosszú utcaiban 112, az árpádvárosi Csigabigában 76, a Szivárványban 75 gyermek örülhetett egymásnak.

A kisebb ovikban értelemszerűen kevesebben voltak, a Klapka utcai Aranytulipánban 34-en, a Szent Miklós utcai oviban 20-an, a Csongrádi utcaiban 17-en. Érdekesség, hogy a Juhász utcai oviban egyelőre csak 2 gyermek részére igényeltek ellátást.

A Ferenczy Ida Óvoda egységeiben maradt még a zsiliprendszer, azaz a szülők csak a kapuig-bejárati ajtóig kísérik el gyermeküket, onnantól pedig a dajkák veszik át az ovisokat, és velük mennek be a csoportszobába. Hétfőn reggel mindenki nagy csomagokkal érkezett, az anyukák, apukák hozták vissza az ágyneműt, a ruhászsákot, a törölközőt. A szülőknek nyilatkozniuk kellett arról, hogy gyermekük egészséges, és választani egy konkrét időpontot, délután mikor jönnek érte. A rövid adminisztráció miatt időnként kellett kicsit várakozni, de Fekete Istvánné elmondta, összességében zökkenőmentesen indult az ovik újranyitása. Egyébként is felkészültek voltak, hiszen az ügyelet miatt folyamatosan fertőtlenítették a csoportszobákat, mosdókat és a játékokat is.

Múlt héten a kecskeméti operatív törzs úgy döntött, hogy az intézményekben dolgozók részére kötelező a maszk viselése a munkavégzésük során. Az ovisoknál viszont nem célszerű (ezt Müller Cecília országos tisztifőorvos sem javasolja), hiszen lehet, hogy játékként kezelnék, egymás között cserélgetnék őket. Az óvónők figyelnek arra, hogy a gyerekek még mellőzzék egymás ölelését, megpuszilását. Játékot, kispárnát és plüss alvókát sem szabad az ovisoknak bevinniük. Fontos hangsúlyozni: az óvoda most nem kötelező, és a veszélyhelyzetre való tekintettel a hiányzást nem kell igazolni.