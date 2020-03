Kiskőrösön ráéreztek, hogy szükség lesz a távoktatásra

Az online oktatás bevezetésének a lehetősége nem érte váratlanul a kiskőrösi középiskolákat. Már napokkal ezelőtt készültek az online tanítás lehetőségére.

Tantestületünkben már csütörtökön tartottunk egy rövid tanári megbeszélést arról, hogy a járvány miatt valószínűleg rövid időn belül bezárhatják az iskolákat, s nekünk majd át kell állnunk a távoktatásra – nyilatkozta a megkeresésünkre Szentgyörgyiné Szlovák Mária, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatója szombaton.

Ez utóbbi oktatási forma lehetőségével egy olyan aznap kapott kérdőív miatt kezdtünk el foglalkozni, melyben tulajdonképpen a digitális oktatáshoz szükséges humán és infrastrukturális erőforrásainkat mérte fel intézményünk fenntartója, a Magyarországi Evangélikus Egyház. Mi már csütörtökön elkezdtünk gondolkodni a lehetőségekről, sőt a hétfői első tanítási órát is már eleve úgy terveztük, hogy arra csak a pedagógusoknak kellett volna bejönniük, s ott gyakorlati bemutatóval is elkezdtük volna „tréningezni” erre a feladatra az ezen a területen esetleg kevésbé felkészült kollégákat. A második óra mindenkinek osztályfőnöki lett volna, hogy a távoktatás alapjairól diákjainkat is tájékoztassuk, s csak utána folyt volna órarend szerint a tanítás. Mi pénteken ilyen tervekkel készültünk a hétfőre – persze valahol számítva azzal is, hogy addig azonban még sok minden történhet. S persze elkezdtük rögtön az átálláshoz szükséges előkészítő munkát is: a számunkra is elérhető vagy már használt rendszerekkel kapcsolatos vélemények összegyűjtését, sőt egy rendszer kapcsán már a diákok regisztrálását is. Még aznap este bejelentette a miniszterelnök, hogy hétfőtől online oktatásra kell áttérni, úgyhogy innentől még inkább felgyorsulnak az események – mondta Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató.

– Hétfőn és kedden még minden pedagógust várunk az intézménybe, hogy részletesen átbeszéljük feladatainkat, lehetőségeinket. Kollégáim közül vannak, akik most a hétvégén is összeülnek, s igyekeznek előkészíteni a többiek számára is az erre a munkamódszerre való átállást. Külön köszönöm nekik, hogy teszik ezt saját indíttatásból, hivatástudatból, külön vezetői felkérés nélkül! Ráadásul több olyan felajánlást kaptunk már ma is például volt diákjainktól vagy például a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektorától (aki főként gyermekein keresztül kötődik iskolánkhoz), miszerint szívesen segítenek nekünk az általuk használt/fejlesztett rendszerek alkalmazásának megismertetésével. Szerencsére a korábbi nagy digitális innovációink után (digitáblák a tantermekbe, új számítógépes szaktantermek kialakítása, felnőttek részére ún. „digisuli” az ITAK rendszer segítségével) ebben a tanévben is nagyon jelentős IKT-s fejlesztések történtek, s így pedagógusaink többsége már nagy rutinnal használja ezeket az eszközöket. Már eddig is sok kolléga színesítette óráit prezentációkkal, az egyes tankönyvekhez tartozó weboldallakkal, a Quizlet vagy a Zanza tv nyújtotta lehetőségekkel; pedagógusaink közül néhányan már eddig is regisztráltak tanulói csoportokat például a Redmentára vagy használtak „szavazógépet” a tanulói ismeretek ellenőrzésekor. De ugyanígy nagy segítség lehet távoktatáskor a Youtube-n keresztül elérhető Suliháló is, illetve most például a Google Classroom az, amit adott helyzetben előtérbe helyeznénk – számolva persze azzal is, hogy a távoktatás formáival, kereteivel kapcsolatban napokon belül kapunk valamilyen központi vagy fenntartói előírást, iránymutatást is – hiszen a választási lehetőség ma már ezen a területen is óriási. Tapasztalatom szerint kollégáimat érdekli ez az új típusú szakmai kihívás, melyre a világjárvány kényszerít minket, s ami hihetetlenül felgyorsítja a digitális eszközök és az új típusú szakmai módszerek elterjesztését a hazai oktatási rendszerben – tette hozzá végezetül Szentgyörgyiné Szlovák Mária.

A kiskőrösi Petőfi Gimnáziummal egy utcában működik a több mint félezer diákot képző Wattay középiskola, ahol szakmunkás jelölteket és szakközépiskolásokat oktatnak. Meg nem erősített információk szerint már múlt szerdán összegyűjtötték a diákok email, és facebookos elérhetőségeit. Az elméleti anyagokat ezen a rendszeren juttatják el a diákokhoz. A gond azonban nagyobb, mint a szomszédos gimnáziumban. A gyakorlatokat nem lehet megtartani online. Illetve nem kevés olyan diák van, akik nem rendelkeznek webes elérhetőséggel. Az is fejtörést okoz, hogy az intézmény szerverén elérhető programokat, mint amilyen a CAD -CAM tervezési program, vagy a könyvelő program, nem használhatják a diákok. A helyzetet azonban valamennyit könnyíti az, hogy számítástechnikai tanárok a jövő héten jelentős támogatást nyújtanak azon kollégáknak, akik az online kommunikáció néhány részletét kevésbé ismerik.