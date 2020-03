Kiskőrösön járt a brit nagykövet

Iain Lindsay, az Egyesült Királyság nagykövete látogatott kedden Kiskőrösre. Járt Petőfi Sándor szülőházában és megtekintette a városházát is, ahol Domonyi László polgármester fogadta. A magyar nyelven jól besszélő diplomatával beszélgettünk.

Ez az első látogatásom Kiskőrösön, örülök, hogy itt lehetek – mondta kérdésünkre Iain Lindsay, az Egyesült Királyság nagykövete, aki kedden Petőfi Sándor szülővárosában járt. Amikor Pécsett és Debrecenben a magyar nyelvet tanulta, Petőfi Sándor egyik versét is megszerette, ezért volt kíváncsi a költő szülővárosára.

– A város és a szülőhely, a kis nádtetős ház nagyon szép – mondta a nagykövet. Hogy mi is motiválta a skót származású diplomatát a világ egyik legnehezebb nyelvének az elsajátítására? Köztudott, a világon a magyar az egyik legnehezebb nyelv, akárcsak a kínai vagy a japán. A magyarországi brit nagykövetségen az a szokás, hogy a diplomaták megtanulják a fogadó ország nyelvét. Az elődje is egy évig tanulta anyanyelvünket, ő és a helyettese is beszél magyarul. Mint Iain Lindsay mondta, nemcsak a nyelvet sajátította el, hanem a magyar kultúráról, a történelemről is gyűjtött ismereteket.

Kérdésünkre, milyennek látja a magyar embereket, elmondta, nehéz megfogalmazni.

– Skót vagyok, a szülőföldemen hasonló az emberek mentalitása a magyarokéhoz, a történelemnek köszönhetően – mondta. Mint megtudtuk, négy éve, amikor Budapestre jött, azt látta, hogy Magyarországon sok innováció és érdekes kezdeményezések vannak, de ami számára a legfontosabb volt, az a vendégszeretet, amelyet Pécsett és Debrecenben érzett a tanulmányai során. Egy vendéglátó családnál szállt meg, akik segítségével nagyon sokat megtudott a magyarokról.

A nagykövet tavaly elszavalta a Nemzeti dal első szakaszát, mely nagy sikert aratott az interneten. Kérdésünkre, miért éppen magyar verset szavalt, elmondta: – Nagyon fontos, hogy március 15-én egy magyar verset szavalok. A Nemzeti dal az egyik legismertebb magyar költemény. Ahogy mondtam, skót vagyok, a „skót Petőfi”, Robert Burns a kedvenc költőm. Mi skótok értjük a magyar érzelemvilágot, a magyar nemzeti büszkeséget – mondta a nagykövet.

A nagykövet beszélt arról is, hogy az elmúlt harminc évben a magyar-brit kapcsolatok nagyon látványosan fejlődtek. Az Egyesület Királyságban 100-150 ezer magyar él és dolgozik. Magyarországon is él egy kisebb, úgy tízezer fős brit közösség. Sok magyar hallgató tanul a királyságban, a számuk három-négyezer fő lehet. Sok brit cég dolgozik Magyarországon, idehaza a britek az ötödik legnagyobb befektetők a külföldiek sorában.

Befejezésül Iain Lindsay megjegyezte: bízik benne, hogy a brexit ellenére a két ország között erősebbek lesznek a kétoldalú kapcsolatok, mint korábban voltak.