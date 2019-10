Kifinomult és vagány megoldások jelennek meg a gyerekek rajzain

A kecskeméti Kodály Iskola negyedikeseinek rajzaiból, képregényeiből nyílt rendhagyó kiállítás a Pedagógusképző Karon. Az alkotásokból jól látható, az iskola első három osztályában hogy változott, ügyesedett a gyerekek technikája.

Egészen december 3-ig gyerekrajzok színesítik a Pedagógusképző Kar folyosóját, a Corridor Galériát. A kiállítás különlegessége, hogy az összes mű a Kodály Iskola 4.a osztályosainak alkotása. A diákok tanítójának, Nagy Otília festőművésznek volt az ötlete, hogy tematikusan válogatott rajzokkal mutassák be, három év alatt mennyit fejlődtek a gyerekek, miként változik a látásmódjuk, technikájuk. A kiállításban az egyetem is partner volt, hiszen a Pedagógusképzőre járó hallgatóknak is hasznos látni, a mai 7-10 éveseket mi érdekli, mi mozgatja meg fantáziájukat és mindezt hogyan örökítik meg.

Nagy Otília elmondta: a tanmenet által előírt tananyag feldolgozása mellett nyitott a gyerekek által javasoltak és kért témákra is. Így az osztály művein nemcsak a nyári és téli szünet élményei és az ünnepkörök – advent, Mikulás, karácsony, farsang, szilveszter – mozzanatai jelennek meg, hanem akár a kedvelt mesehősök is. Voltak olyan tanórák, melyeket a dzsungel megrajzolásának szentelt a tanító, máskor a sárkányok, a cirkusz, az állatkert, a varázsló akadémia vagy éppen a kikötő volt a központban – kívánság szerint.

Többször párban dolgoztak a diákok egy képregényen, melynek történetét és képi világát is ők találták ki.

– Tanárként mindig nagy örömmel tölt el megfigyelni, ahogy a gyerekek alkotnak, látni rajtuk ilyenkor a felszabadultságot és a koncentrációt is. Úgy gondolom, hogy ezek a kiállított munkák rengeteg tanulságot és értéket hordoznak, akár a kortárs képzőművészek számára is. Gyakran hihetetlenül kifinomult, tiszta, intelligens megoldásokat, aranyos és egyszerre izgalmas ötleteket látok tőlük. Ezeket mindenképpen szerettem volna nagyobb közönség számára láthatóvá tenni, de a kiállítás egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a gyerekek felidézzék elsősként, másodikosként szerzett, de már majdnem elfelejtett élményeiket. A megnyitó során egymás után villantak fel a vidám emlékek. Úgy gondolom, hogy sok olyan szép pillanata van az életnek, amelyre érdemes időt szánnunk, ez a kiállítás is ilyen – mondta el Nagy Otília.

A tanárnő egyébként igyekszik rávezetni a tanítványait a a látható világ jelenségeinek színgazdag ábrázolási lehetőségeire, hogy ne csak a megszokott, bevett színekkel, tónusokkal dolgozzanak – hiszen például egy fa törzse nemcsak barna lehet, és a levelek a zöldön kívül még rengeteg, akár kevert színt kaphatnak. Rendhagyó módon a múlt század eleji festők (például Paul Signac, Camille Pissarro) alkotásait hozza fel példaként a gyerekeknek, hogy merítsenek ötleteket ezekből, és elmagyarázza nekik, miért jobb, érdekesebb egy hagyományostól eltérő színhasználat.

A szerdai megnyitón a 4.a tanulói mellett részt vett az egyetem rektora, dr. Fülöp Tamás, a kar dékánja, dr. Rigó Róbert, és sok egyetemi hallgató is. A kiállítást dr. Ragó Lóránt, a Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszék adjunktusa nyitotta meg, az egyetem részéről ő szervezte a tárlatot.