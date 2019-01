Karády-történettel emlékeztek a magyar kultúra napjára Halason

Egy Karády történettel emlékeztek a magyar kultúra napjára Kiskunhalason a Közösségek Házában, ahol Ki tudja, látsz-e még címmel tartott előadást a szabadkai Szab-way színház szervezet. Az ünnepségen Kuris István László önkormányzati képviselő beszédében azt hangsúlyozta, hogy harminc évvel ezelőtt 1989-ben méltán született döntés arról, hogy a Himnusz befejezésének napja legyen a Magyar Kultúra Napja.

A Közösségek Háza teljesen megtelt ünneplőkkel, a Halasi Média és Kultúra Nonprofit kft. szervezésében a szabadkai Szab-way színházi szervezet előadását láthatta Kalmár Zsuzsa énekművész és ifj. Kucsera Géza zongorista előadásában és Mezei Zoltán rendezésében a halasi közönség, amely egy Karády Katalinról szóló történet volt.

Az ünnepségen Kuris István László önkormányzati képviselő ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy 1989 óta a Himnusz befejezésének napján a magyar kultúra alkotói előtt is fejet hajtunk, azok előtt, akik valamilyen módon gazdagították ezt a színes palettát.

– Számos olyan költemény vétetett papírra már magyar költők tollából, amely bár képviseli az alkotás műfaját, de nem találunk közöttük olyan szívhez szólót, melyet Kölcsey szatmárcsekei birtokán jegyzett A magyar nép zivataros századaiból alcímmel, az Isten segítségét kérő nemzeti imaként – fogalmazott a képviselő, aki szerint ez a nap attól válik igazivá, hogy át tudjuk gondolni, milyen formában kell és, hogyan tudunk felelősséggel bánni a ránk hagyott kulturális örökséggel.

– A kultúra olyan energiákat ad, amelyek egy közösséget, egy várost, egy nemzetet fenntartanak, ösztönöznek, testvérré tesznek. A magyar kultúra napja ezek alapján összetartozásunkat is erősíti olyan erőként, amely a magyarság fennmaradását jelenti – jelentette ki.

A képviselő hangsúlyozta: az önkormányzat az elmúlt évben is igyekezett sokat tenni a kultúráért. Közösségi élményekben és értékben is gazdagok voltak a városban a kulturális rendezvények. Ezekért az élményekért és értékekért kell továbbra is támogatni a kultúra területén működőket: az alkotókat, a kulturális intézményeket és szervezeteket, valamint a kultúra befogadóit is – mondta Kuris István László.