Jó ütemben halad a város zöldítése

Július végén tették le a bruttó 1,2 milliárd forintból megvalósuló lajosmizsei Zöld Város projekt alapkövét, amit hamarosan követett a munkálatok megkezdése.

Azóta látványosan előrehaladt a több ütemben testet öltő beruházás – tájékoztatta hírportálunkat Basky András, Lajosmizse polgármestere. A Városház téren már hetekkel ezelőtt megtörtént a legfelső réteg eltávolítása, akkor szkíta és Árpád-kori régészeti leletek is előkerültek a földből, melyről lapunkban is beszámoltunk. Folyamatban van a téren a közművezetékek lefektetése és a térkő burkolatok szegélyeinek kiépítése, valamint a kivitelező novemberben tervezi befejezni a Városház tér térkövezését, és kialakították a későbbi parkolók helyét.

A sétálóutca burkolati munkáinak jelentős része készen van, a térkövek csiszolása illetve szegélyezése van hátra. Elkészült a régi városháza terének felújítása, ahol a közvilágítást is korszerűsítették. Az Iskola-tó környéke négy ütemben újul meg. Az első ütem, vagyis a tavat körülölelő sétálóút munkálatai elkezdődtek, elhelyezték a szegélyköveket és a közműhálózatot is lefektették, illetve elkezdődött a Szabadság teret a tóval összekötő sétány építése is.

A ruhapiac felújítási munkálatait szeptember közepén fejezték be, azóta birtokba vették bódéikat az árusok. A közel­múltban kezdték a zöldségpiac felújítását, ott bontással kezdődtek a munkálatok, majd elkészítették a csarnok három méter mély alapját. Jelenleg az irodaépület és a mosdók alapozása folyik, a tervek szerint a teljes piac már a télen elkezdhet működni.