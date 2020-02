Ismét két háziorvos lehet Szankon

Hamarosan megoldódhat a két éve húzódó probléma, így ismét két háziorvosa lehet a településnek. Varga Ferencné polgármester bejelentését osztatlan siker aratta, hiszen a helybeliek régóta reménykedtek már ebben.

A hétfői közmeghallgatáson felszólalók egyben köszönetet is mondtak dr. Nárai Tibor háziorvosnak, aki eddig egyedül látta el a lakosságot. Az új orvos érkezését a község is segíti, hiszen készül egy újabb orvosi rendelő, amibe felszereléseket is vásárolnak.

Múlt év októberében, tizenhárom év után váltottak polgármestert Szankon – Patkós Zsolt a településvezetői pályafutását Majsán folytatta –, a korábbi alpolgármester, Varga Ferencné az óvoda éléről került a polgármesteri székbe. A választások óta eltelt időszakról, illetve a gondokról és a tervekről is szó esett a fórumon. Mint elhangzott: a tavaly átadott Kiskun Emlékhelyen máris akadnak – garanciális határidőn belüli – javítandók, mert az épület beázik.

Az épülő agrárlogisztikai központ működtetésére befektetőt keresnek, de előbb az áram- és vízellátást kell megoldani, és bekeríteni a területet. Több beruházáshoz – például az Európa Ház, tájház, a 24 éves kerékpárút felújítása – is pályázati úton remélnek támogatást, hiszen „minden csupán pénzkérdés”. Évente szeretnének egy-két utcát is felújítani.

Az idei programok sorát gyarapíthatja a községi majális, amit egy népzenei találkozóval kötnének össze. Nem szakad meg a méz- és meggyfesztivál sorozata sem, ami kétnapos rendezvény lesz, de tizenegy év után nem rendeznek meggykirálynő-­választást.