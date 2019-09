Ilyen felszereléssel megy „dolgozóba” egy Gripen-pilóta

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis is bevállalta és teljesítette a most nagyon futó tetris challenge kihívást: Pápán kipakolták az egyik Gripen felszerelését.

Tetris challenge néven fut a közösségi médiában az a legújabb kihívásos játék, amelynek lényege, hogy a résztvevők kifekszenek a földre, és maguk köré pakolják a mindennapjaikra jellemző tárgyakat, felszereléseket, munkaeszközöket.

Nagyon népszerű lett a dolog, egymás után bevállalták a rendőrök, mentők, majd a tűzoltók is. A Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a pápai lánglovagok is kihívták a Magyar Honvédséget, hogy mutassák meg, mit visznek magukkal a Gripenek pilótái. A vadászgépek jelenleg Pápán vannak, így a kecskeméti repülőbázis pilótái és műszaki személyzete ott teljesítette a kihívást. A különböző eszközök mellett felhívnánk a figyelmet a Puma-jelvény fölötti pici feket pontra, ami nem más, mint egy fekete plüssmacska.

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezredet hívta ki.