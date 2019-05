Idén a tervezettnél több pénz jut út, járda és kerékpárút-javításra

Legutóbbi ülésén elfogadta a képviselő-testület a tavalyi év zárszámadását. Ennek mérlegfőösszege 185,7 milliárd forint. Az önkormányzat vagyona egyetlen év alatt 10,4 milliárd forinttal gyarapodott, hitelt 2018-ban sem vett fel a város.

Az anyag hangsúlyozza: kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat. 12,6 milliárd forint volt a bevétel adókból, ez a tervezett előirányzatnál 1,7 milliárddal több. Iparűzési adóból 10,5 milliárd folyt be a kasszába, ez mintegy 1,5 milliárddal haladja meg az előző évit. A költségvetésből mintegy 600 millió forinttal többet fordított a város városüzemeltetési feladatokra, mint 2017-ben. 380 millió forinttal emelkedett az intézmények finanszírozása, ebbe beletartozik a béremelés és az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés biztosítása is. A sportszervezetek támogatása mintegy 150 millióval ugrott meg. A helyi tömegközlekedés biztosítása ugyanakkor 350 millióval került többe az önkormányzatnak 2018-ban. A zárszámadásból kitűnik, hogy az önkormányzat összesen mintegy 1,3 milliárd forint összegben támogat közvetetten különböző szervezeteket, melyek ingyenesen használhatják a város ingatlanjait.

Elfogadta a testület az idei költségvetés módosítását is. A főösszeg 55,2 milliárdról 78,3 milliárd forintra változott. Jelentős pluszforrások épültek be út, járda, kerékpárút fenntartására, javítására, közterületek fejlesztésére, helyi tömegközlekedésre, sportszervezetek támogatására, közművelődési, közgyűjteményi feladatokra. A büdzsé biztosít pénzt a Horváth Döme utca – Mezei utca – Bajcsy-Zsilinszky utca átépítésére (három gyalogos-átkelőhely kiemelt közvilágítással), de lesz megvilágított zebra a Liszt Ferenc utcán, a Daróczi köz kereszteződésében is. Szintén különítettek el forrást járda­építésre a vasútállomás mellett és kerékpártámaszok kihelyezésére a főtér környezetében, valamint gyalogosvezérelt jelzőlámpa telepítésére a GAMF-kar és az épülő campus épület között.