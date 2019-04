Húsvéti díszbe öltöztették a halasi kutat

Idén harmadik alkalommal díszítették fel a Hősök terén álló díszkutat a húsvéti készülődés jegyében. A Pásztortűz Egyesület kezdeményezésére és támogatásával egy virágbolt dekorosai varázsolták húsvéti hangulatba a helyszínt, színes szalagokkal és tojásokkal tették feltűnővé a helyet.

Kárpát-medence szerte szokás volt díszíteni a kutakat. Különösen Németországban van ennek nagy hagyománya, főként Bajorországban, ahol a falvak lakói együtt öltöztetik húsvéti pompába a kutakat. Az egyesület ezt a népszokást igyekszik feleleveníteni Kiskunhalason. – A kutak tisztelete már a pogány szokásvilágban megvolt. Később a kereszténység is különleges jelentőséget adott nekik. A szent kutak tisztelete szorosan összeforrt a népi Mária-kultusszal is. Úgy tartotta a néphit, hogy bizonyos kútvizek betegségeket gyógyítanak, illetve, aki húsvét reggelén a vizében megmosdik, örökre fiatal marad, így nagy hagyománya volt a tiszteletének. Húsvét táján Európában is az életet adó víz tiszteletére a kutakat és forrásokat szokás ünnepi pompába öltöztetni. Díszként többnyire tojásokat és papírszalagokat erősítenek. Girlandokat, fenyőágakat és szép tavaszi virágokat is lehelyeznek rá – részletezte Végső István, a Pásztortűz Egyesület vezetője.

A városlakók örömmel fogadják a színes látványt a forgalmas téren, így hagyománnyá vált az ünnep előtti díszítés. – Az elmúlt években számtalan pozitív visszajelzést kaptunk ennek kapcsán, ezért idén is ünnepi díszbe öltöztetjük a városi kutat. Gyülekezőhelyet és egyben szakrális, népszokásoknak megfelelő húsvéti kutat adunk a városnak erre a hét-nyolc napra – mondta Végső István.

A Pásztortűz Egyesület a húsvéti locsolkodás hagyományának megőrzését is fontosnak tartja, ehhez is kapcsolódva döntöttek pár éve a kútdíszítés mellett. – 2008 óta rendszeresen nyilvános húsvéti locsolkodást szervezünk. A húsvéti kút egy méltó hely, ahonnan elindulunk locsolkodni húsvéthétfőn. Igyekszünk követni az egykori szokásokat, például dalolva, lovaskocsival kelünk útra és vödör vízzel locsolkodunk – mondta Végső István.