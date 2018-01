A hóvihar, amely egy egész országot megbénított

Az évszakhoz képest hazánkban jóval kellemesebb időjárással indult az év. Az elmúlt napokban több helyen is megdőlt a melegrekord, a napsütés már-már feledtette azt, hogy tulajdonképpen tél van. Nem így volt ez 1986-87 telén. 31 évvel ezelőtt iszonyú fagyok, hótorlaszok, hosszú órákat késő buszok és vonatok, áramszünetek nehezítették meg az életet. A Petőfi Népe korabeli lapszámaival elevenítjük fel a legendás telet.

1987 elején hazánk felett sarkvidéki eredetű, hideg légtömegek halmozódtak fel. Ehhez társult hozzá egy dél-délkelet felől érkező enyhe, nagy nedvességtartalmú levegő, s e két légtömeg keveredése Magyarország felett zajlott le. Ennek okán 1987. január 10-én este gyakorlatilag már az egész országra kiterjedt a havazás, és mintegy 36-48 órán keresztül megszakítás nélkül folytatódott – olvasható az Időkép korábbi beszámolójában.

Már pénteken elkezdődött az intenzív havazás

1987. január 9-én már megyénk egész területén esett a hó, azonban ekkor még nem okozott nagyobb fennakadásokat. A kecskeméti aluljárót már pénteken alaposan felsózták, de a síkosságmentesítésről a forgalmasabb utakon és a kereszteződésekben is gondoskodtak. A Kunság Volán közölte, hogy késésekre lehet számítani a buszközlekedésben, mert sofőrjeik lassabban közlekednek a csúszós utakon. A Petőfi Népe a január 10-ei, szombati számában már a címlapon hívta fel a figyelmet arra, hogy erős havazás és viharos szél várható.

Megbénult a közlekedés, nem volt elég hómunkás

A vasárnap lehullott rengeteg hó azonban már komoly fennakadásokat okozott megyeszerte. A legtöbb helyen 20-25 centiméter volt a hóréteg vastagsága, azonban az erős szél miatt néhol másfél méteres hótorlaszok alakultak ki – írta január 12-én a Petőfi Népe. A sószórás hatékonyságát csökkentette a – 8, – 10 fokos hideg, sok helyen a vasúti váltók befagytak, több tehervonatot és a kisebb kihasználtságú személyvonatokat el sem indították, de a közlekedő szerelvények is több órás késéssel érték el az állomásokat. A tovább fokozódó helyzet miatt az Útinform azt javasolta, aki csak teheti, ne üljön autóba.

A cikk megemlíti azt is, hogy a járdák, gyalogátkelőhelyek szinte járhatatlanok voltak Kecskeméten. A megyeszékhelyről ugyanis alig akadt jelentkező, aki a nappal 20, éjszaka 25 forintos órabérért havat akart volna lapátolni.

Járhatatlan utak, áramszünetek, késő buszok és vonatok

Hétfőn ugyan kisütött a nap egy kis időre, de így is mínusz 17 fokot mértek délben. Megyénkben ekkorra már 2 hómaró és 73 hóeke dolgozott, de a főutak két sávon így is nehezen, az alsóbbrendű utak pedig egy sávon is alig voltak járhatók – írta január 13-án, kedden a Petőfi Népe. A megyei bizottság bejelentette, hogy szükség esetén mozgósítani kell a honvédség és a mezőgazdasági üzemek járműveit. Minden körzetben egy ügyeletes gépet hóekével felszerelve tartottak készenlétben. A hókotrást nagyban nehezítette az, hogy amit eltakarítottak, egy óra múlva visszahordta a szél. A Kecskeméti Városi Tanács rendkívüli hómunkásokat vett fel, immár a korábbinál jóval magasabb órabérrel. Nappal 300, éjszaka 400 forintot kaptak óránként.

A közlekedés szinte teljesen megbénult a megyében. A MÁV több járatot el sem indított már hétfőn, mert járhatatlanok voltak a vasútvonalak. A Kecskemét-Fülöpszállás között közlekedő vonat például a nyílt pályán akadt el, és öt órás késéssel ért be. A buszközlekedésnél sem volt rózsás a helyzet. Hétfőn reggel a távolsági járatok nagy részét el sem indították, de amelyek útra keltek, azok is több órát késtek. A legtöbbet az Orgovány-Kecskemét közötti busz késett, 415 percet.

Szabadszállásról szovjet katonák szállítottak be egy vajúdó nőt a szabadszállási szülőotthonba. Egy másik kismamát pedig Szalkszentmártonból egy honvédségi jármű vitt Szabadszállásra. Az anya hétfőn egy egészséges kisfiúnak adott életet.

A rendkívüli időjárási helyzetben több település maradt áram nélkül. Bár a szakemberek folyamatosan dolgoztak a hibák kijavításán, munkájukat nagyban megnehezítette, hogy a dűlőutakon nehezen tudták megközelíteni a villanyoszlopokat, sok helyen a honvédség járműveit hívták segítségül.

Tovább tart a zord időjárás

Január 14-én, szerdán arról számolt be a Petőfi Népe, hogy lassú javulás tapasztalható az utakon. A viharos szél kedden este mérséklődött, így szerdán már hatékonyabban tudtak dolgozni a hókotrók. Ekkorra már a főutak járhatóak voltak, de a letaposott hótól jégbordássá, síkossá váltak. Az előjelzés azonban újabb havazást ígért.

Megyénk nagy részén továbbra sem közlekedtek sem a gyors-, sem az expresszvonatok, szerdától pedig a keskeny nyomtávú vasúti forgalmat is korlátozták, így csak néhány vonat indult el Bugacra, Kiskunmajsára, Kiskőrösre, és vissza. Fennakadások volt a buszközlekedésben is, sok járat még mindig nem indult el, vagy ha igen, több órás késéssel ért célba.

A körülményekre való tekintettel az Országos Energiafelügyelet A-fokozatú villamosenergia-korlátozást rendelt el, így több gyártóegységnél csökkentették a termelési kapacitást. A Kecskeméti Zománc- és Kádgyár például teljesen leállt, csak annyi energiát használtak, ami a fagyás ellen védett. A Kőbányai Könnyűfémmű kecskeméti gyárában leállították a golyósmalomsorokat, de a korlátozás érintette a Dutép-telepet és a Bajai Finomposztó Vállalatot is.

A távoli településeken 41 segélykérő amatőr rádióállomást telepítettek, így a községek jelezni tudták, ha orvosi ellátásra, vagy élelmiszerre volt szükségük. A megye több településén a rendes nyitva tartási időn túl is működtek az élelmiszerboltok.

A rendkívül hideg időben – helyenként mínusz 23-29 fokot is mértek – Bács-Kiskun megyében is több fagyásos sérültet láttak el az orvosok. Félegyházán például egy rendőr és egy katona szenvedett másodfokú fagyási sérüléseket a fülükön, egy kisfiúnak pedig a keze fagyott meg. A kecskeméti baleseti sebészeti szakrendelésen két beteget kezeltek kisebb kézfagyási sérülésekkel, a kórház baleseti ambulanciáján pedig kilenc fagyási sérültet láttak el. Négy személyt a bőrgyógyászati osztályon, 16-ot pedig a bőrgyógyászati szakrendelésen kezeltek.

Továbbra sem enyhül a kemény tél szorítása

A Petőfi Népe január 15-ei, csütörtöki számában arról írtak, hogy szerdán már szinte minden út két sávon járható volt, ugyanakkor erősen havasak és jégbordásak voltak. A vonatközlekedés javult, de a MÁV továbbra sem közlekedtette a Budapest-Szeged közötti gyors- és expresszvonatokat. A buszok még mindig sokat késtek. Közben problémák adódtak a telefonszolgáltatással. A BHG és a posta távközlési szakembereinek a munkálatai közben zárlatok keletkeztek, így lelassult a telefonforgalom, azonban nem volt olyan település, ami el lett volna zárva a külvilágtól. A korábban, az energiakorlátozás által érintett üzemek ismét folyamatosan termeltek, azonban munkájukat az időszakos áramkimaradások nagyban megnehezítették.

A hó után jött az ónos eső

Szerdán délután jeges hódara, majd ónos eső kezdett el esni, amely csütörtökre szinte az egész megyét megbénította – írta a Petőfi Népe 1987. január 16-én, pénteken. Az ónos eső miatt Kiskőrös és Kalocsa áram nélkül maradt, azonban a hibát gyorsan kijavították. Csütörtökön kora délután azonban 22 községben nem volt áram.

Krízishelyzet alakult ki Városföldön csütörtökön reggel, ugyanis a Gáz- és Olajszállító Vállalat K-2-es kompresszorállomásán vezetékszakadás miatt nem volt áram, ezért az a veszély fenyegetett, hogy az ország fele gáz nélkül marad. A szakembereknek szerencsére pár órán belül sikerült elhárítaniuk a hibát.

Csütörtökre virradóan sokat romlott a helyzet a vasúti közlekedésben is. Hajnalra 5 cm vastag jégpáncél borított mindent, ami meggátolta a váltóállításokat (képünkön a kecskeméti vasútállomás váltóit tisztítják a jégtől és a hótól – fotó: PN-archívum). Több vonat emiatt el sem tudott indulni. Csütörtökön Budapest és Szeged között egyáltalán nem közlekedett személyvonat. A mellékvonalakon több órás késéssel érték el céljukat a vonatok – már amelyiket elindították. A közúti közlekedésben még ennél is súlyosabb helyzet alakult ki. A távolsági buszok meg sem érkeztek, és el sem indultak Kecskemétről. A helyi járatú buszok közlekedésében is komoly fennakadások voltak. A Miklóstelepi útnál például az árokba csúszott egy busz. Egy hős házaspár a derékig érő hóban kukoricaszárat cipelt a jármű kerekei alá, így az végül el tudott indulni.

Több településen is kényszerpihenőt rendeltek el az iskolákban. Volt, ahol az áram- és vízellátás akadozása indokolta, volt ahol fűtési problémákkal küzdöttek, de akadt olyan település is, ahol sem a diákok, sem a pedagógusok nem tudtak eljutni az iskoláig az útviszonyok miatt.

Visszaáll az élet a rendes kerékvágásba

A Petőfi Népe január 17-ei, szombati száma már arról számolt be, hogy péntektől minden út ismét két nyomon járható. A Kunság Volán az összes járatát elindította, a vasútállomásokon a megye egész területén felszabadították és kitisztították a váltókat, a vonatok vasárnaptól ismét menetrend szerint közlekednek. A tél visszavonulása ellenére több községben áramkimaradás volt, megszakadt a telefonösszeköttetés Kecskemét és Lajosmizse között. A szakemberek gőzerővel dolgoztak a hibák kijavításán. Január 19-étől pedig ismét megkezdődött a tanítás minden iskolában.

Mikor esett utoljára ennyi hó?

Az 1987-es telet követően hasonló helyzetre került sor 1999 februárjában is. Akkor az országban helyenként 3-4 méteres hótorlaszokat emelt a szél, a hó vastagsága átlagosan 20-40 cm volt, de az ország északi részein helyenként a 60-80 centimétert is elérte. A közlekedés 1999-ben is teljesen megbénult, több mint száz település volt elzárva a külvilágtól. Említésre méltó a 2003 februárjában leesett hómennyiség is. Akkor néhány nap alatt mintegy fél méter hó borította be az országot. 2013 márciusában (videó) azonban megismétlődött a 87-es rémálom. A szabadságharc évfordulójára időzített havazás nem érintette ugyan az egész országot – legfőképp a Dunántúlt és az északi országrészt sújtotta –, de így is komoly fennakadásokat okozott. A havazást az orkán erejű szélvihar tette még szörnyűbbé. Több méteres hótorlaszok alakultak ki, 19 települést zárt el, majdnem 100 helységben pedig áramkimaradás volt.

Most, 2018 januárjában pedig szokatlanul kellemes, egyes napokon már-már tavaszias időben volt részünk. Kérdés, hogy mikor lesz ismét hasonló idő…

Fotók: Petőfi Népe-archívum,

Méhesi Éva, Straszer András.