Hatalmas halakat fogtak a Szelidi-tavon

Másfél mázsa feletti eredménnyel zárt a legsikeresebb csapat a 72 órás, október 16. és 18. között rendezett II. M. Baits Kupán, a Szelidi-tónál.

A területen korábban a Dunapataji Horgászegyesület szervezett versenyeket, amíg valamilyen oknál fogva évekkel ezelőtt fel nem hagytak vele. A versenyzést tavaly élesztette újjá a községben élő Györgye László, aki sikerként könyveli el, hogy idén csaknem harminc pozíciót foglaltak el a csapatok. A sok jelentkező miatt a kis tó mindkét partján osztottak ki rajthelyszíneket – ez a déli part indulóit egyébként valamelyest hátrányosan érintette, mivel a megméretés előtt telepített halak a másik oldalra húzódtak át.

– Tavasszal szerettem volna megrendezni a versenyt, de a vírus miatt nem lehetett, ezért átkerült az időpont őszre – mondta Györgye László.

– Tavaly húsz, idén már 28 csapat versenyzett, de ennél is több jelentkező volt, ami elég jó eredmény – mondta, majd hozzátette, hogy a versenyzők meglepően nagy halakat is kiemeltek a vízből: öt ponty és egy amur is akadt jóval tíz kilogramm felett, ami a Szelidi-tavon – a vízfelület kis mérete miatt – ritkaságszámba megy.

A csapatok ezen a kupán csak bojlis módszerrel, illetve minimum 70 grammos ólommal horgászhattak. További szabály volt a kúpos zsinór használata, amivel elkerülhető, hogy a kifogott, majd visszaengedett hal komolyabban megsérüljön, sőt a kiemelés után csak pontybölcsőt vagy matracot alkalmazhattak, és fertőtleníteniük is kellett a kifogott példányok sebét.

A II. M. Baits Kupán összesen 213 darab halat fogtak a horgászok, 736 kilogrammos össztömeggel. A mezőnyt erőviszonyok szerint háromfelé osztották, így létrehoztak egy A és egy B szektort, amelyeken felül abszolút győztes csapatokat is hirdettek.

Az A szektor bajnoka a Logatos Team lett, 51,16 kg-mal, míg a B szektoré a Buli Carp Team, 91,37-tel. A nagy csapatok között az M. Baits Team (153,23 kg), a Giliszta Sö-Ki Team (138,06 kg) és a One More Carp Team (131,06 kg) végzett a dobogón. A legtermetesebb, több mint 16 kilogrammos amurt az R. Team, míg a legnagyobb, 14,5 kilogrammos pontyot a One More Carp Team fogta.