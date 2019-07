Hamarosan elkészül a kilátó a városházán

Két napra lezárták a gyalogosforgalom elől a halasi városháza torony alatti részét, mert kisebb javításokat végeztek az épület külső homlokzatán. Közben gőzerővel folyik a munka a torony belsejében is, ősszel új idegenforgalmi látványossággal gazdagodik a városháza, a toronyban egy kilátót alakítanak ki.

Öt évvel ezelőtt újították fel teljesen a városháza külső homlokzatát, kicserélték a tetőszerkezetet, teljesen újraépítették a városháza tornyának faszerkezetű sisakrészét, valamint a torony homlokzata is teljesen megújult. Néhány héttel a felújítási munkálatok befejezése után azonban újra kellett javítani több helyen is a torony külső részét, a frissen felvitt vakolat és festékréteg több helyen is lemállott, mert a bádogosmunkákat nem végezték el időre, és a toronyfal több helyen is beázott. Azóta egyszer már újra ki kellett javítani a kisebb hibákat, mostanra azonban ismét több helyen potyogni kezdett a külső homlokzatról a vakolat és lepergett a festék. A mostani javítási munkálatokat is alpinisták végezték, akik biztosítóköteleken ereszkedtek le a meghibásodott részekhez.

Lázas munka folyik a torony belsejében is, ahol már elkészült az a vasszerkezetes lépcsőrendszer, amelyen egészen a harminc méter magas építmény tetejéig lehet feljutni, ahol egy kilátót alakítanak ki. A közel százmillió forint vissza nem térítendő európai uniós pályázati forrásból megvalósuló beruházás részeként a városháza torony alatti emeleti részén egy fogadó- és látogatóteret alakítanak ki, amely egyben kiállító és rendezvényhelyszínként is funkcionál majd.

Az önkormányzat a napokban írta ki a Panoráma torony című fotópályázatát, olyan figyelemfelkeltő, saját készítésű fényképeket várnak, amelyeket a felújított toronybelsőben állítanak ki, és amelyek a mai Kiskunhalas szépségeit, turisztikai látványosságait vonzó, elgondolkodtató, érdekes és látványos perspektívából mutatják be. A fotópályázatra épített érték, természeti érték, esemény és magasból készült felvételek kategóriában várják a pályaműveket július 31-ig.

Az önkormányzat korábban megkapta a szükséges örökségvédelmi engedélyeket az átalakításokhoz, az épület műemlék jellege miatt a projekt mentesül az akadálymentesítés és az energetikai korszerűsítés kötelezettsége alól, de a tervezői nyilatkozatok alapján a beruházás során törekszenek a lehetőség szerinti akadálymentesítésre, energetikai korszerűsítésre. A belső átépítési munkálatok hamarosan befejeződnek.