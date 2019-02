Hagyományos és különleges kolbászok is készültek Dunaegyházán

Ötödik alkalommal rendezték meg szombaton a településen a Kolbászfesztivált, amelyre ebben az évben 29 csapat nevezett. A helyieken kívül, a környékbeli településekről, Kisapostagról, Dunavecséről, Hartáról, Dunaföldvárról, Apostagról és Soltról is érkeztek csapatok.

A sátrakban folyamatosan készültek a kolbászok, a vidám hangulathoz hozzájárult Ihos József, a „Kató néniként” ismert humorista is, aki a zsűrizésben is szerepet vállalt. A legtöbb csapat, a hagyományos recept,- sertéshús, só, paprika, fokhagyma- mellett döntött, de ebben az évben is voltak olyanok, akik újszerű ízesítéssel, különleges alapanyagok használatával próbálták megnyerni a versenyt. Az Ízőrzők mákot és aszalt szilvát, a Sofőrök gombát és cukkinit kevertek a darált húsba. A Minny-k Kossuth Lajos egyik kedvencét, a citromos kolbász receptjét készítették el, míg a Kolbászőrs borban sült áfonyás vadliba kolbásszal nevezett. A Sofőrök az Internetet is felhasználták a recept keresésére, ahol találtak egy kétszáz éves dunaegyházi receptet, amely alapján készítették el versenyművüket, amely marha-, és sertéshúst is tartalmazott.

A zsűrit Mari János a Szabadtéri Lovagrend Főző és Grill Szövetség tagja vezette, aki elmondta, hogy a hagyományos, ősi receptúrával készült termékek mellett, a különleges ízek kategóriájában meglepően finom, pikáns pályaművekkel találkoztak. Emellett értékelték a kreatív díszítő elemekkel elkészített tálalásokat. Négy kategóriában hirdettek győztest. A leghagyományosabb ízű kolbász kategóriát az Ápolók csapata nyerte, és ők nyerték el a legkreatívabban tálalt kategóriát is, szalámiból, szalonnából, tojásból készült házikójukkal, amelynek kolbászból volt a kerítése. A legkülönlegesebb ízű kolbászként a zsűri a Minny-k csapata által készített a citromos ízesítésű Kossuth Lajos kedvencét díjazta. A leghangulatosabb csapat díját a Hartáról érkezett, egységesen kék kötényt viselő Tőti-kék csapata nyerte el.

A rendezvény borversenyén Dunaegyháza legjobb fehér bora címet Joó Mihály olaszrizling bora kapta. A legjobb rozé bor Törjék Józsefé volt és a vörösborok között a legjobb címet Poros Mihály merlot bora érdemelte ki.