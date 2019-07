Hágában segítette a magyar vonatkozású ügyek nyomozását

A Hableány katasztrófája, a több országban körözött, Prágában elfogott csantavéri bérgyilkos, és az Iszlám Állam Budapesten lekapcsolt tagjának ügye – az elmúlt fél évben több nagy, nemzetközi érdeklődést is kiváltó nyomozásban közreműködött a hágai Eurojustnál dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség munkatársa, sajtószóvivője.

A hágai székhelyű Eurojust 2002-ben jött létre. Uniós szervként, ügynökségként feladata a nemzeti bíróságok, ügyészségek közötti koordináció és együttműködés támogatása, erősítése a súlyos, határokon átívelő bűncselekmények elleni küzdelemben. Tipikusan ilyenek a (nemzetközi) bűnszervezetek által elkövetett embercsempészések vagy adócsalások. A 28 tagállam mindegyike magas beosztású nemzeti képviselőt – ügyészt, bírát, rendőrtisztet – delegál az Eurojusthoz.

Nekik az is feladatuk, hogy a tagállamok jogrendszereinek különbözőségéből adódó nehézségeket és gyakorlati problémákat megoldják.

Január 1-jétől egészen június 30-ig hazánk nemzeti szakértője dr. Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség munkatársa, sajtószóvivője volt. Az angolul és németül kiválóan beszélő szakember korábban nagy gyakorlatot szerzett az uniós vagy Európai Unión kívüli országok ügyészségeivel, bíróságaival való együttműködésben, ő képviselte a vádat például a parndorfi halálkamionos perben is. A hágai kiküldetés régi vágya volt, és pályázat útján el is nyerte, úgyhogy a 2019-es évet már Hollandia harmadik legnagyobb városában kezdte feleségével és két gyermekével. Nem teljesen idegen közegbe került, hiszen korábbról sokakat ismert az Eurojustnál.

A legnagyobb kihívást és izgalmat a koordinációs központok megalakítása és munkájuk szervezése jelentette. Ezekben hozták meg a gyors döntéseket a határokon átnyúló bűnügyekben, amelyeknél az egyes országok rendőrségeinek akcióit kellett összehangolni, például, hogy egyszerre induljanak meg a házkutatások, egy időben kezdjék meg a nyomozók a gyanúsítottak kihallgatását. Schmidt Gábor volt a magyar szakértők között az első, aki egy ilyen központ felállítását javasolta egy költségvetési csalásos ügyben.

A kecskeméti ügyésznek sűrű és izgalmas fél év van a háta mögött, több nemzetközi érdeklődést, nagy sajtóvisszhangot kiváltó büntetőeljárást segített az Eurojustnál. A Hableány katasztrófája után ő és az Eurojust magyar tagja szerezte be a holland hatóságoktól az iratokat arról, hogy a Viking Sygin ukrán kapitánya áprilisban Hollandiában is balesetet okozhatott (ott is zajlik még a nyomozás). Másik emlékezetes eset annak a szír férfinak a budapesti elfogása, aki három éve az Iszlám Állam nemzetközi terrorszervezet tagja és 2016-ban kivégzésekben vett részt. A hazai ügyészség jogsegélykérelme egy esti órán futott be, éjszakába nyúlóan fordították le angolra, és másnap délelőttre már meg is kapták a belga rendőrségtől a választ. Emellett Schmidt Gábor dolgozott Dér Csaba ügyén is. A csantavéri férfi a gyanú szerint 2018 júniusában Amszterdamban, szeptemberben Budapesten, míg idén januárban Belgrádban követett el gyilkosságot (egy 2004-es újvidéki emberölést követően 13 évet töltött börtönben), míg végül március elején egy prágai szállodában elfogták a cseh rendőrök, és Magyarországnak adták ki. Máskor a gyors intézkedésének köszönhetően több százezer eurót sikerült zároltatni egy litván bankszámlán, mielőtt a gyanúsítottak eltüntették volna a pénzt.

A fél év alatt a magyar szekció közel kétszáz aktát nyitott, felét a magyar hatóságok kezdeményezték, másik felében pedig más uniós tagállam fordult hozzájuk.

Az ügyész számára a családja az első

Schmidt Gábor munkájával elégedettek voltak Hágában, ő is élvezte a nagy kihívást jelentő kiküldetést, de – mint érdeklődésünkre elmondta – nem gondolkodott azon, hogy vállaljon újabb hat hónapot, hiszen mint mondta, itthoni feladatait szeretné ellátni, és főleg, mert a család az első: eleve úgy tervezték, hogy idősebb lánya szep­temberben Kecskeméten kezdje el tanulmányait. Az ügyész gyermekei egyébként Hágában is jártak iskolába, ahol az angol mellett a holland nyelvvel is ismerkedtek.