Ha nem látjuk a sószórót, akkor is dolgoznak a közutasok

Pécsi Norbertet, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjét kérdeztük arról, hogy mit tesznek a síkosságmentesítésért.

A tél speciális igényeket támaszt a közlekedőkkel és a közlekedőket segítőkkel szemben is. Ugyan eddig szerencsésen alakult az időjárás, ez bármikor megváltozhat, ónos esőt vagy nagyobb havazást hozva. Fontos, hogy felkészülve várjuk a megváltozott körülményeket. A téli üzem idején a Magyar Közút Nonprofit Zrt. országosan mintegy 32 ezer kilométernyi közúton és közel 1000 kilométer külterületi, főutakkal párhuzamos kerékpárúton végzi a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat.

Bács-Kiskun megyében csaknem 2200 kilométeres állami közúthálózatot üzemeltetnek, melyek a településeket összekötő fő- és mellékutak, illetve ezen utak településeken átvezető szakaszai. Az M5-ös autópályát az AKA Zrt. kezeli, minden más településen belüli út a helyi önkormányzatokhoz tartozik. A megye állami útjain a téli időszakban 37 nehézgépjárművet, 11 rakodógépet és 7 hómarót tudnak bevetni. November 10-e óta folyamatosan, 0-24 órás szolgálatot ellátva, 12 órás váltott műszakokban végzik a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. Bár a 2019-20-as téli időszakban eddig kevés havas nap volt, de a reggeli fagyok és páralecsapódások miatt így is közel 1000 tonna sót és több mint 31 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a téli szezonkezdet, vagyis november 10-e óta – tájékoztatott Pécsi Norbert, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

– Az előírások alapján a magasabb forgalmú utakon, a lehetséges helyeken megelőző sószórást végzünk, a havazással együtt pedig ütemezetten avatkozunk be, első körben az autópályákon, majd a főutakon, végül a mellékutakon és bekötőutakon. Az itt elvégzett munkákat követően térünk át a külterületi kerékpárutakra – mondta Pécsi Norbert, hozzátéve, hogy egy munkagépre átlagosan 40-50 kilométernyi szakasz jut, a járművek folyamatos mozgásban vannak, egy-egy fordulókör során üzemanyaggal és síkosságmentesítő vagy érdesítő anyaggal is újra fel kell tölteni őket. Így nem biztos, hogy adott pillanatban, az adott útszakaszon minden közlekedő találkozni fog egy-egy munkagéppel, de ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának folyamatosan szakembereik.

Nem csak a havazás, hanem az ónos eső is balesetveszélyt rejt magában. A Magyar Közút ónos eső előtt minden esetben végez megelőző síkosságmentestést, melynek során kalcium-klorid oldatot juttatnak az útburkolatra, mert ha száraz az út, a sót lesöpörheti a járművek menetszele. A megelőzés mellett az ónos esőzés alatt is folyamatosan végeznek síkosságmentesítést. Ugyanakkor több olyan tényező is van, ami nehezíti ilyenkor a munkát: egyrészt ha nagyobb a csapadék mennyisége, akkor még az előzetesen kijuttatott síkosságmentesítő anyagokat is le tudja mosni a burkolatról, amit folyamatosan pótolni kell.

Másrészt ha intenzívebb az ónos eső, akkor a jégképződés is sokkal gyorsabb, mint az útszóró só vagy a kálcium-klorid oldat olvasztó hatása, tehát sokkal több időt vesz igénybe ilyenkor az utak síkosságmentesítése. Éppen ezért azt tanácsoljuk a közlekedőknek, hogy mielőtt útnak indulnának, mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról az utinform.hu oldalon, számoljanak hosszabb menetidővel, vezessenek körültekintően és lassabban – hívta fel a közlekedők figyelmét Pécsi Norbert.

Nehezen észrevehető az ónos eső jege Az ónos eső akkor alakul ki, amikor két hideg légréteg közé beszorul egy meleg, nulla Celsius fok körüli légréteg. Ha a felső légrétegből havazás indul, akkor a középsőben megolvad a csapadék, ami aztán az alsó hidegebb légrétegben ismét megfagy és a gyors halmazállapot-változás és a lehulló csapadék ütközési energiája nyomán azonnal jégpáncél alakul ki. Az ónos esőt fekete jégnek is szokás nevezni, mivel sokszor nehezen észrevehető és úgy tűnhet, hogy csak vizes a burkolat.

A Magyar Közút tanácsokkal is ellátja a közlekedőket, melyeket célszerű megfogadni, mert megfelelő felkészüléssel biztosabb a célba érés.

– Ha a hőmérséklet +7 Celsius-fok alá süllyed, használjanak téli abroncsot!

– Réteges, meleg öltözetben induljanak el, és lehetőleg ennivaló, innivaló és takarók is legyenek az autóban!

– Ne előzzék meg társaságunk narancssárga, illetve villogó jelzést használó gépjárművét!

– Az autópályán hagyják szabadon a leállósávot, a mentési útvonalat! Amennyiben a leállósávon ragadt, azonnal értesítsék a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon!

– Induljanak el időben, vezessenek az út- és látásviszonyoknak megfelelően.

Indulás előtt

– Tájékozódjanak a várható időjárási viszonyokról, útakadályokról az utinform.hu oldalon!

– Töltsék fel autójuk ablakmosó tartályát téli folyadékkal és ellenőrizzék az ablaktörlők állapotát!

– Csak tele üzemanyagtartállyal induljanak útnak!

– Takarítsák le a szélvédőket! Ellenőrizzék a gépjármű világítását és az akkumulátor állapotát is!

– Töltsék fel telefonjukat! Használjanak autós töltőt!

Legyen nálunk mobiltöltő, vontatókötél, indítókábel, hólánc, jégkaparó, jégoldó szpré, hókotro kefe, kis hólapát!