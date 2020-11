Gyémántdiplomát vehetett át a nyárlőrinci nyugdíjas pedagógus

Ritka eseményre került sor a napokban a polgármes­teri hivatalban. Gyémántdiplomát vehetett át egy huszon­hat éve nyugdíjas pedagógus.

Gulyás Endréné, Gizike néni, 1960-ban szerezte tanítói diplomáját. Pedagógusi pályáját viszont már 1959-ben megkezdte a nyárlőrinci Lója iskolában, mint utolsó éves tanítógyakornok. Itt egy tanteremben négy évfolyam 61 alsós diákját oktatta egyszerre.

Később tanított több tanyai iskolában, például a hármas­határiban is, de leghosszabb ideig a Világos-hegyi iskolában dolgozott. Munka mellett elvégezte a tanárképző főiskola földrajz szakát, és atléta­edzői képesítést is szerzett. 1984-től 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig a falusi iskolában tanított. Szakmai elismertségét több kitüntetés is bizonyítja, de ennek tulajdonítható, hogy tizenhat évig vezethette a járási földrajz- és testnevelés-munka­közösséget is. Tanítványai a tanulmányi és sportversenyek állandó sikeres résztvevői voltak. Keze alatt például Csernus Mária a nyárlőrinci iskola első országos bajnoka lett.

A harminchét évi nyár­lőrinci szolgálatot máig huszonhat év aktív nyugdíjas év követte. Ez idő alatt előkerült a másik tudománya, a konyhaművészet, mert Gulyás Endréné a konyhában legalább annyira otthon van, mint a tanteremben. Volt időszak, amikor Kecskeméten egyszerre két büfét is vezetett.

Az utóbbi években ideje nagy részét kunszentmártoni nyaralójukban töltik férjével, ahol a rá jellemző szenvedéllyel űzi kedvenc hobbiját, a horgászatot. Bár rekordja egy korábban fogott 15 kg-os amur, de az idén ősszel megakasztott 14 kilogrammos harcsa szákba kényszerítése sem rossz teljesítmény.

A gyémántdiploma nagyobb nyilvánosság előtti átadását a járványhelyzet többször megakadályozta, így maradt a szűk körű megemlékezés, Pénzváltó István polgármester irodájában.