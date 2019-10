Gálán adják át a díjat

Miközben javában zajlik az online közönségszavazás a már hetekkel ezelőtt bemutatkozó kategóriagyőztesek előkelő mezőnyében, addig a VOSZ megyei elnöksége nyilvánosságra hozta a 15. területi Prima Díjátadó Gála időpontját és helyszínét. Az ősz legrangosabb megyei szintű kulturális eseménye idén is a Four Points By Sheraton dísztermében kerül megrendezésre november 29-én.

A több mint 200 meghívott között lesz természetesen a tíz kategóriagyőztes, hisz közülük hirdetik ki az est egyik fénypontjaként a három megyei Prima díjas és a közönségdíjas személyét. A vendégek közt szerepelnek a megye jelentős vállalatainak vezetői és helyi vállalkozói, akik támogatásaiból és felajánlásaiból születhetett meg a Prima díj. Meghívást kapnak még a megye és Kecskemét város vezetői, vezető tisztségviselői és országgyűlési képviselői. Az est szervezője, a VOSZ megyei szervezete nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a színvonalas és rangos díjátadó gála keretein belül számos olyan helyi tehetség produkciója és már meglévő kulturális érték kapjon helyet, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. – A VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete 2005-ben az elsők közt vett részt a térségi Prima díjak átadásában, néhány év alatt mind a 19 megye csatlakozott a kezdeményezéshez. Igazán felemelő érzés elismerni számos kiváló ember munkásságát, amely nem kevés áldozattal és tanulással hozta meg részükről azt az eredményt, amelynek gyümölcseit mi magunk élvezhetjük a hétköznapjaink során. Örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a kiváló kezdeményezésnek és ígérjük, hogy mi is kitartóan folytatjuk munkánkat e célért az elkövetkező években is. A kitüntetettek közt számos alkalommal szerepelnek olyan kiválóságok, akik nem ismertek a nagy nyilvánosság előtt, mert ők csupán teszik csendben a dolgukat. Ezek a legmeghatóbb történetek – mondta Weninger Richárd, a VOSZ Bács-Kiskun Megyei elnöke. A három Prima díjas személyéről az elnökség tagjai hoznak majd döntést, de a VOSZ külön kitüntetést szán a közönség kedvencének is. A www.primadij.hu weboldalon internetes szavazást indítottak a tíz kategóriagyőztes személyének bemutatásával, segítve és megkönnyítve ezzel a voksolás menetét. Szavazni akár naponta is lehet, és a legtöbb szavazatot begyűjtő személy lesz az idei év közönségdíjasa.