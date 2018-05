Feszítővágóval szedték darabjaira az autót – videóval

Az Országos Mentőszolgálat az alapításának 70. évfordulóját ünnepelte május 10-én, ennek alkalmából szombaton nyílt napot tartottak a kecskeméti mentőállomáson.

A hőség és a 9 órai kezdés sem törte le az emberek kíváncsiságát: szombaton rengetegen megjelentek a kecskeméti mentőállomáson. Egész nap újraélesztési bemutatókat tartottak, a vállalkozóbb kedvű érdeklődők azonnal ki is próbálhatták tudásukat az erre a célra alkalmas élethű babákon. Megtudtuk, hogy egy újraélesztés esetén a lehető leggyorsabban el kell kezdeni a mellkaskompressziót — ha nem szakszerűen csináljuk is többet tettünk, mintha nem kezdjük el.

Az érdeklődők megnézhették a mentőautókat kívül-belül, amit a kisebbek különösen élveztek. Megismerkedhettek a mentési eszközökkel és műszerekkel, valamint minden kérdésükre választ kaphattak a bemutatókat tartó mentőktől.

A járművek bemutatója kiegészült két rendőrmotorral és két tűzoltóautóval is, ahol a kiérkezett rendőrök és tűzoltók is készségesen mutatták be az eszközöket és mondták el a mentési szabályokat. Ezeket a járműveket is kipróbálhatták a gyerekek és a felnőttek – a magasabb tűzoltóautóba segítséggel ugyan, de sikerült mindenkinek beszállnia, aki nem akarta kihagyni.

A programot egy mentési bemutató színesítette a mentőállomással szemben levő parkolóban. Hogy a mentők hozzáférhessenek a baleset négy sérültjéhez, a tűzoltók feszítővágóval darabjaira szedték a járművet, végül kiemelték a sérülteket.

A látogatók tudásukat egy teszt formájában tehették próbára, melynek kitöltése után egy ajándék plüssmackót vihettek haza. A kérdések főként a helyszínen bemutatott mentési és egészségvédelmi témákkal voltak kapcsolatosak. A helyszínen kijavították a feladatlapokat és át is beszélték a megoldásokat.

Körbe lehetett nézni a mentőállomáson is, láthattuk az öltözőket, a zuhanyzókat és a pihenőszobát is. Az irányítóközpontban megtudtuk, hogy milyen fejlett informatikai hálózat segít a lehető leggyorsabb életmentésben: több rendszer összehangolt munkája kell ahhoz, hogy az ellátásra szorult személy a legrövidebb idő alatt segítséget kapjon. Meghibásodás esetén is jó pár informatikai megoldás segít a gördülékeny munkában.

A rendezvény ideje alatt ingyenes állapotfelmérést és véradást is tartottak.