Felújítják Félegyháza egyik legforgalmasabb utcáját

Bő egy hónap alatt teljesen megújul a Nefelejcs utca Kiskunfélegyházán.

A Móraváros legforgalmasabb útjának teljes rekonstrukcióját május 9-én, szerdán kezdték el. A fejlesztésről Csányi József polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatót. Elmondta, négy éve indították el a Kiskunfélegyháza újjáépül programot, amelynek szerves része a bel- és külterületi utak felújítása. Hozzátette: elsősorban azokra a gyűjtőutakra koncentrálnak, amelyeket a legtöbben használnak. Így a belterületen, a Bankfaluban megkezdték a Kiskun utca, a Kossuthvárosban a Dessewffy utca felújítását. Idén pedig a Móravárosban folytatódik a program. A Nefelejcs utca olyan kátyús és foltos, hogy teljes körű felújítása már nem tűrt halasztást – hangsúlyozta a városvezető. Elmondta, a beruházás bruttó 130 millió forintba kerül. Arra kéri a félegyházaikat, hogy a felújítás ideje alatt vezessenek türelmesen. Mint mondta, az utca szélessége lehetővé teszi, hogy a felújítás alatt egy sávban haladjon a közlekedés, csupán az aszfaltozás alatt lesznek lezárások, de arról előre értesítik a környéken élőket.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a Nefelejcs utca aszfaltozásával párhuzamosan folytatódik a Csólyosi út még hiányzó egy kilométeres szakaszának a felújítása is. Hamarosan folytatják a Kiskun utca felújítását is, a Béla Király és a Róna utca közötti útszakasz aszfaltozzák újra 6 méteres szélességben. Külterületen, az Aranyhegyi lakótelepen új járda épül, amely összeköti a lakóövezetet a főút mentén található buszmegállóval és kerékpár-tárolóval. A Petőfi Lakótelepen és a városközpontban pedig új parkolókat építenek – részletezte a polgármester.