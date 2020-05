Feltérképezik az ürgeállományt a Kiskunsági Nemzeti Parkban

Ezekben a napokban zajlik a Kiskunsági Nemzeti Park ürgeállományának feltérképezése. Az egyedszám megbecsüléséhez a lyukak megszámlálása nyújt támpontot. Egyik populációjuk a soltszentimrei Csonka-­toronynál található, ez szerencsére stabilan tartja magát.

Az ürge régebben nagy számban élt hazánkban, még a huszadik század közepén is kártevőnek számított, gyakran irtották. A legeltetéses állattartás visszaszorulásával a rövid füvű pusztákat kedvelő rágcsáló élettere drasztikusan leszűkült, a szigetszerűen elhelyezkedő populációkban olyan kevés ürge maradt, hogy ma már fokozottan védett fajnak számít, eszmei értéke 250 ezer forint. Legoptimálisabb élőhelyeik a rendszeresen legeltetett vagy kaszált, nagy kiterjedésű zavartalan füves területek, így nagy számban élnek reptereken is. Tőlünk nyugatra és északabbra még inkább eltűnt, hazai védelme így nemzetközileg is fontos természetvédelmi feladat.

Az ürgék a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén több helyszínen is megtalálhatóak, az állományt évről évre felmérik a szakemberek. Ezekben a napokban végzett a munkával Biró Csaba természetvédelmi őrkerület-vezető, akihez három mintaterület tartozik, ebből az egyik a soltszentimrei Csonka-torony környezete, ahol elmagyarázta, hogyan is történik a számlálás. Természetesen nem a minden veszélyt jellegzetes füttyel jelző, kellően óvatos kis állatokat tudja egyesével „regisztrálni”, hanem az egyhektáros területet aprólékosan, négyzetméterről négyzetméterre átvizsgálja, és GPS-koordinátákkal rögzíti, milyen sűrűn helyezkednek el a lyukak. Ebből pedig már következtetni lehet a populáció hozzávetőleges nagyságára. Az Árpád-kori templomrom körül stabilnak mondható az állomány, ami annak is köszönhető, hogy a területen gyakran kaszálnak, így a növényzet egész évben kellően alacsony marad az ürgéknek. A Csonka-torony egyébként nem védett terület, rendezvényeket is szoktak itt tartani, meglehetősen gyakran tűnnek fel a közelben motorosok, kvadosok, a koronavírus-­járvány miatt pedig az átlagosnál több kiránduló is érkezik ide.

Biró Csabától megtudtuk, hogy bár az országos ürgeállomány lassuló tendenciát mutatva folyamatosan csökken, leginkább az élőhelyek csökkenése miatt, de a hozzá tartozó mintaterületek ötven-száz példányos populációi – így az izsáki és a fülöpszállási is – a jelek szerint növekednek. A szakember elmondta azt is, hogy a mostani monito­ring során a legmélyebbnek egy 170 centiméterrel a föld alatt húzódó menekülőjárat bizonyult. A menekülőjáratok aknaszerűen függőlegesek, míg a rendszeresen használtak 45 fokos szögben érik el a felszínt. Az ürgék a járatrendszerben egy-egy kijáraton keresztül hordják ki a talajt, így ott kisebb földkupac alakul ki.

A rágcsálókat kora tavasszal lehet talán a legjobban megfigyelni, amikor a hímek territoriális harcot folytatnak. Április-május a párzás időszaka, júliusban már a kölykök is előjönnek a járatokból, augusztus-szeptemberben viszont, ahogy elegendő zsírtartalékot halmoztak fel, az ürgék már el is vonulnak téli álmukra. A téli álomban lévő állatok testhőmérséklete tartósan lecsökken akár 5 Celsius-fokra is.

Az ürgék legnagyobb ellensége az ember, aki elvette életterüket, beszántotta a számukra kedvező gyepeket. Több ritka ragadozómadár-fajnak, főleg a kerecsensólyomnak és a parlagi sasnak is egyik legfontosabb tápláléka.