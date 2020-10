Félmilliárdból építették meg az új vízelvezető rendszert Kiskőrösön

Több mint félmilliárd forintba került az az új tó, amelyet csütörtök délelőtt adtak át Kiskőrösön. Ez egy olyan záportározó, amely több mint kéthektárnyi területen akár 55 ezer köbméternyi vizet képes rövid idő alatt befogadni.

Kiskőrös utcáinak egy része mindig víz alá került egy-egy felhőszakadás után. Ennek hetek óta vége. Már a nyár óta működik az a víztározó, amely a település Soltvadkert felőli részén fogadja be a lezúduló csapadékot. Csütörtök délelőtt hivatalosan is átadta Font Sándor országgyűlési képviselő, Rideg László megyei közgyűlési elnök, és Domonyi László polgármester a város új létesítményét.

A tó több mint egy víztározó. Hamarosan több mint ezeregyszáz fát ültetnek a létesítmény köré, illetve padokat és asztalokat is elhelyeznek, hogy a kiskőrösiek számára egy új találkozó helyet hozzanak létre. A tó a város vízjárta területén létesült, nem messze a körforgalomtól ott, ahol a régi öregek idején is mocsaras ingoványos rész terült el.

A város 128 millió önrészt vállalt a költségekből, a maradék 420 millió forintot pedig európai uniós támogatásból – a megyei TOP-os keretből kapta Kiskőrös. A projekt kivitelezője a kecskeméti ÉKISZ Kft. volt, amely nagyon gyorsan elkészítette a víztározót. Tercsi Miklós cégvezető hírportálunknak elmondta, hogy a tó kialakítása ugyan látványos volt, de az igazi nagy kihívás a város azon utcáinak a csatornázása volt, amelyek a nagyobb zuhárék során mindig víz alá kerültek.

Font Sándor országgyűlési képviselő átadó beszédében azt hangsúlyozta, hogy ezzel megszűnt az a történelmi vita, amely a lezúduló víz miatt szembe állította Soltvadkertet Kiskőrössel, és Akasztóval. Vadkert a környék legmagasabban fekvő városa, ha ott leszakad az ég, annak a vize gyorsan rázúdult korábban Kiskőrösre. A kőrösiek pedig amilyen gyorsan csak tudták ráirányították a vizet az akasztóiakra. Most ez a tó, a puffer jellegéből következőleg a problémát képes kezelni. Sőt! Egy-egy aszályosabb időszakban helyben tudják tartani a vizet.

Rideg László megyei elnök azt hangsúlyozta, hogy a kiskőrösiek 11 TOP-os pályázatot valósítottak meg. A megyei támogatás összege 2 milliárd volt.

Domonyi László polgármester átvéve a szót elmondta, hogy a beruházás nem állt le, mivel a csatornázás a város Akasztóhoz közelebb eső felén folytatódik reményei szerint. Ehhez várják a Terület- és Településfejlesztési Operatív program második időszakának új kiírásait.

A projekt műszaki ellenőre Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. cégvezetője is szót kapott a záportározó átadási ünnepségén. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Kiskőrösön mintegy 20 hektárnyi lakóövezet menekült meg a belvíztől. A Vadkerti – tóról érkező ár, itt a város szélén rendezett környezetben kormányozhatóvá válik. A tóban átlagosan 20-22 ezer köbméternyi víz hullámzik, ez emelkedhet meg akár 55 ezer köbméternyire is, ha egy óriási vihar csap le Kiskőrösre. Az átlagos vízmagasság 1 méter, amely nagy esők során a duplájára is emelkedhet, mondta Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. cégvezetője.