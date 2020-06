Fanfár és Vacak járt a rászorulóknál Kecskeméten

Fanfár és Vacak terápiás lovak látogattak el pénteken a kecskeméti Wojtyla Barátság Központhoz, ahol Szent Antalra, a szegények és állatok védőszentjére emlékeztek meg.

Az ünnephez kapcsolódott a hetényegyházi Csodafarm terápiás lovas bemutatója, melyet a népkonyhára járó szegények nagy örömmel fogadtak.

Az ünnepség első részében dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester mondott beszédet, melyben hangsúlyozta Szent Antal példaértékű életét, és ismételten megköszönte a Wojtyla csapatának áldozatos munkáját. A városvezetésből rajta kívül Lévai Jánosné tanácsnok és Király József önkormányzati képviselő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt.

A népkonyhára járó rászorultak nagy izgalommal várták Andrássy Izabella terápiás lovastrénert, a Csodafarm tulajdonosát és az állatokat. Két lovat hozott magával, a 20 éves Welsh pónit, Fanfárt, valamint a 7 éves mini Shetlandi pónit, Vacakot. Segítői is voltak: Szilágyi Anna Refis diák és Sárkány Zorka bányais diák.

Andrássy Izabella először mesélt a Csodafarmról, mely ép és fogyatékkal élő gyerekek és felnőttek számára teremt lehetőséget a személyes fejlődésre lovaglás és lóval asszisztált aktivitások során.

Közben a diáklányok körbe-körbe vezették az állatokat, hogy szokják az új környezetet. A szakember hozzátette: a lovaknak idő kell, hogy lenyugodjanak, megismerjék az új helyet. Mivel a városi forgalmon át vezetett az útjuk, sokszor kellett megállniuk, újraindulniuk a lámpáknál, melyet nem szeretnek a lovak. Ráadásul hazánkban az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy a lószállító járművek sokkal lassabban tudnak megállni, a fékútjuk kisebb ekkora teher húzása miatt. Így gyakran van, hogy a lószállítót húzó autójuk elé lelépnek, kikanyarodnak, mely gyors fékezést kíván meg, melyet szintén nem szeretnek a lovak.

Andrássy Izabella elárulta azt is, hogy az összes állat közül a ló az egyetlen, ami gyorsan megnyugtatható. Igaz, hogy könnyen megijed, de ugyanilyen gyorsan vissza is nyugtatható. Ezt bizonyította az is, hogy a két ló miután kiszállt a lószállítóból hamar megtalálta a helyét, és örömmel vette a wojtylás sorsközösség tagjainak közeledését, és persze a finom falatokat.