Élő hegedűszóra kapkodhatják lábukat a futók

Negyedik alkalommal rendezik meg vasárnap a Violin Maraton jótékonysági futóversenyt Kecskeméten. Az útvonal mentén több helyszínen hegedűvel húzzák és trombitával fújják a talpalávalót. A bevételt ismét tehetséges diákok hangszeres tanulmányainak segítésére fordítják.

Három éve szervezte meg az első Violin Maratont Juhász Ágnes, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertmestere, a Kodály Iskola hegedűművész-tanára, nem mellesleg sokszoros Ironman és triatlon bajnok. Fő motivációja az volt, hogy segítsék a Kodály Iskola szakközépiskolás növendékeinek szakmai fejlődését, hangszeres tanulmányait, főleg azokat a tehetséges diákokat, akiknek anyagi okok miatt egyébként nem lenne lehetőségük kiutazni egy külföldi kurzusra, versenyre, megvenni egy új, jobb hangszert. A verseny teljes bevételét minden alkalommal az ő támogatásukra fordították. Tavaly 2 millió forint gyűlt össze, a gordonka tanszakos növendékek ennek révén vehettek részt németországi, olaszországi kurzuson, más, egyetemi felvételire tanuló diákok hegedűt vagy fuvolát tudtak vásárolni.

A verseny a nemes célon túl is összekapcsolódik a zenével és Kodály Zoltánnal. Az útvonalon ezúttal is több helyszínen élő hegedű-és trombitaszó csendül majd fel, megadva a futóknak a ritmust. A mezőny a Kodály Iskolától indul, és elhalad majd a Kodály Intézet előtt is.

Hasznos infók

A Violin Maratonon 5, 10,5 és 21 kilométeres távok lesznek. Az egész mezőny (tehát mindhárom táv) együtt rajtol 11 órakor a Kodály Iskolától (itt lehet öltözni is, és 8.30-tól 10.45-ig nevezhet az is, aki ezt még nem tette meg). Frissítés nagyjából 3 kilométerenként lesz. Minden futónak ugyanaz a bevezető és kivezető szakasz (Dózsa György út, Petőfi Sándor utca), majd innen kezdődik a körözés a belvárosban (útvonal: rendőrség – Katona József Színház – főtér – Kéttemplom köz – főtér – Rákóczi úton a Vasútkertig és vissza – főtér – Deák tér), a választott távtól függően egy, kettő vagy négy kört kell megtenni (a 10 kilométeresek és a félmaratonosok elkanyarodnak a könyvtár felé is).

Minden táv résztvevője a célban egyedi befutóérmet kap, az abszolút kategória női és férfi 1-3. helyezettje értékes tárgyjutalomban, kerámia díjakban részesül. Lesz tombola is.