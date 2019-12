Eldőlt, fizetős lesz a Nyíri úton a parkolás – lehet, hogy később máshol is

Egyhangúlag megszavazta csütörtöki ülésén a kecskeméti képviselő-testület, hogy fizetős legyen a parkolás a Nyíri úton, a kórház előtt. Figyelni fogják, hogy ennek hatására tovább romlik-e a parkolási helyzet a Honvédkórház és a Villanegyed környékén – ha igen, tovább nőhet a díjfizetési övezet.

Mint megírtuk, dr. Homoki Tamás alpolgármester vetette fel, hogy január 13-tól a kettes díjövezetbe (80 forint / 15 perc) sorolják át a Nyíri út megyei kórház előtti, Akadémia körúttól a Lunkányi János utcáig tartó szakaszát. Ezt a lakossági kérésekkel indokolta, hiszen azután, hogy december 4-én a Ver-Bau Parking Kft. a parkolóház építésének előkészítése miatt lezárta a kórház külső parkolóját, sok kezelésre, vizsgálatra érkező beteg a Nyíri úti társasházak előtt hagyta autóját. Az alpolgármester hangsúlyozta, “a felelős városvezetésnek minden apró rezdülésre oda kell figyelni, ami városban történik”, és noha “porszem került a gépezetbe”, a munkálatok megkezdéséről nem tudtak pontos információt, azonnal reagáltak a kialakult helyzetre, és döntöttek arról, hogy a közgyűlés elé viszik az említett javaslatot a lakók érdekében.

Homoki Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyan megszűnt egy 204 férőhelyes parkoló, de a Szabadidőközpont melletti 275 férőhelyes továbbra is ingyenes, akárcsak a Csabay Géza körúton most nyílt új placc is (itt 115 autónak van hely). Ráadásul dr. Svébis Mihály kórházigazgató döntése nyomán a mellette lévő sorompósban se kell fizetni az első négy óráért (eddig csak az első kettőért). A kórház területén belül pedig az első félóra díjmentes, azaz bárki beviheti beteg családtagját, hozzátartozóját, majd kiáll az autóval a parkolóba, és visszasétál a 300 méterre lévő kórházhoz – ajánlotta dr. Homoki Tamás. Szemereyné Pataki Klaudia is javasolta a Csabay Géza körúti parkolók “felfedezését”, hiszen így “nem kell kavarogni a társasházak között”.

A testületi ülésen Nemcsik Mátyás (Fidesz KDNP) és Király József (Szövetség) is felvetette, hogy a Nyíri út fizetőssé tétele járhat azzal a következménnyel, hogy a parkolási gondok bentebb gyűrűznek, így például a Gőzhajó vagy a Stádium utcába, miközben a Honvédkórház és a Villanegyed környéke már így is terhelt az ott leparkolt autóktól. Dr. Homoki Tamás megígérte, hogy erre a területre is figyelni fognak, és ha szükséges, szóba jöhet a díjfizetési övezet további kiterjesztése. Nemcsik Mátyás jelezte, hogy a havi 400 forintba kerülő lakossági bérlet megváltását például a Gőzhajó utcaiak felvállalják, csak hogy enyhüljenek a parkolási problémák. Dr. Homoki Tamás végül megjegyezte: nem kell attól tartani, hogy a Ver-bau Parking olyan magas díjat fog kérni a parkolóház használatáért, hogy az autósok inkább a társasházaknál keresnek majd helyet, hiszen ez nem állna a cég érdekében. “A piac ezt megfelelően fogja rendezni” – jelentette ki. Azt is hozzátette, hogy vélhetően a parkolóházat garázsként is lehet majd használni éjszaka, ami a beruházónak és a környéken lakóknak is előnyös megoldás lehet.

Lakossági fórum lesz a témában

A körzet önkormányzati képviselője, Nemcsik Mátyás lakossági fórumot szervez január 6-án 17 órától a Széchenyi iskolában. Ezen a kórház tájékoztatást ad majd az intézmény új parkolási rendjéről, a Ver-Bau bemutatja az új parkolóházat, és szó esik majd a fizető parkolás bevezetéséről is.

Februárban térnek vissza a körforgalomra

A testületi ülésre Király József egy interpellációt is benyújtott, rákérdezve, hogy miként és miből fogja a város átépíteni a Nyíri út – Csabay Géza körút – Akadémia körút csomópontját körforgalommá. A polgármester válaszában leszögezte, hogy ez a fejlesztés a Ver-Bau feladata lesz, még zajlanak az egyeztetések, egy-két kérdés nyitott még, ezek tisztázását követően valószínűleg a februári közgyűlés tud majd foglalkozni a forgalomterelés kérdésével és a céggel megkötendő településrendezési szerződéssel.