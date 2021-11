Együttműködést tervez a kecskeméti egyetem és a majsai gimnázium

Két évre szóló programot állít össze a kecskeméti Neumann János Egyetem és a kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium. A programmal a Majsán tanu­ló diá­koknak szeretnének hasznos ismereteket nyújtani.

Rendhagyó órák, tanulmányi kirándulások és lovasoktatás is szerepelhetnek a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium, illetve a Neumann János Egyetem együttműködési lehetőségei között. Mindezekről tárgyalt a napokban a majsai középiskolában az egyetem két kurátora, Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője és Csuhaj-Varju Imre, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója.

A megbeszélés során tíz olyan területet találtak, amelyek alkalmasak lehetnek a célokra. Az együttműködés előkészítése mostantól megkezdődhet, és lesznek olyan területek, amelyeken néhány hónapon belül elindulhat a közös munka.

Lezsák Sándor a megbeszélést követően elmondta: két évre szóló programot állítanak össze, ami hasznára lesz a Majsán tanuló diákoknak, akik a Neumann János Egyetem nyújtotta lehetőségeket még jobban megismerhetik.

– Nagyon örülünk a lehetőségnek, hiszen szervesebb, élőbb kapcsolatot tudunk kialakítani az egyetemmel. Mindez azt is jelenti, hogy orientáljuk a diákokat a Neumann János Egyetem különböző karai felé. A jövőépítést a hétköznapokban is ösztönözzük, így előadásokat tartanak majd a tanulóinknak, akiket elviszünk az egyre inkább fejlődő egyetem különböző karaira, ahová a tantestülettel is kirándulást tervezünk. A kapcsolatrendszert bővítjük a környékben meglévő lehetőségek irányába is, így szeretnénk eljutni a kiskunfélegyházi fegyvergyárba, ami kapcsolódhat az iskolánkban zajló kadétképzéshez – számolt be Farkas Zoltán, a gimnázium igazgatója, aki hozzátette: a lovasoktatás is komoly szerepet kaphat a gimnáziumban, ami akár jövőre elindulhat.