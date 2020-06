Egyre több bejelentés érkezik a parlagfüves területekről

Az elmúlt hetek esős időjárása kedvezett a parlagfű fejlődésének, helyenként már közel félméteres egyedeket is lehet találni. Tavaly 287 bírságot szabtak ki megyénkben, de a kormányhivatal szerint a földhasználók egyre jobban figyelnek a gyomnövény kaszálására.

Korábban július 1-jéig kellett minden földhasználónak elvégeznie a parlagfű-mentesítést, megakadályozni a virágbimbó kialakulását és ezt az állapotot a vegetáció végéig folyamatosan fenntartani. Tavaly azonban változott a törvény, kikerült belőle a július 1-jei határnap. A mostani szabályozás szerint a termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni földterületükön, nemcsak a parlagfű, hanem minden károsító gyomnövény ellen.

Mint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján olvasható, sajnos Magyarországon is megjelent egy eddig hazánkban ritka parlagfűváltozat, amelynek virágzása korábban kezdődik, mint az eddig széles körben elterjedt változaté: már június első napjaiban is virágot hozhat. Szerencsére egyelőre csak a parlagfű­állományok 3–5 százalékában, lokálisan fordul elő, de elterjedése gyors lehet, mert a korai virágzás több mag képződését és megérlelését teszi lehetővé. Azaz számolni kell azzal, hogy a korábbi évekhez képest már egy hónappal korábban jelenik meg a parlagfű pollenje a levegőben.

– Az elmúlt hetekben lehullott kiadós csapadék kedvezett a még ki nem kelt gyomok csírázásának, kelésének, valamint a már kikelt parlagfüveknek is, erőteljes növekedésnek indultak, helyenként akár már 35–40 centiméteres egyedeket is lehet találni, azonban a virágbimbó még nem fejlődött ki. Az elmúlt évekhez hasonlóan a parlagfű növekedéséhez igazodik a fertőzött területek felderítése, amely várhatóan július első felében kezdődik meg – közölte megkeresésünkre a megyei kormányhivatal.

A külterületi földeket a földhivatali osztályok munkatársai ellenőrzik, ők járnak el azokkal a tulajdonosokkal, bérlőkkel szemben, akik nem tettek eleget a védekezési kötelezettségüknek. A mezőőrök és a növény- és talajvédelmi osztályok növényvédelmi felügyelői is végezhetnek felderítéseket, és egyre gyakrabban érkeznek lakossági bejelentések is parlagfűvel fertőzött területekről – tudtuk meg a kormányhivataltól. Hozzátették, idén is tervezik a helikopterrel történő légi felderítést Bács-Kiskunban, és a hatékony megelőzés céljából a hatóság szakemberei drónokat is bevetnek. A helyszíni ellenőrzés hivatalból vagy bejelentés alapján indulhat, ilyenkor a földhasználó előzetes értesítése nem kötelező.

Összesen 278 növényvédelmi bírságot szabtak ki 2017-ben, közel 14 millió forint összegben, ez 2018-ban 398 alkalomra és 19 millió forintra ugrott, tavaly a két évvel korábbihoz hasonlóak voltak az adatok, 287 bírság 14,5 millió forint összegben. A megyében az eddigi legnagyobb büntetés kétmillió forint volt, még 2017-ben. A bírság egyébként tág határok között mozog, 15 ezertől egészen 150 millióig terjedhet. A büntetés összege függ a parlagfüves terület nagyságától, borítottságától, és attól is, hogy az illető földhasználónak volt-e korábban hasonló esete.

A kormányhivatal hangsúlyozta, céljuk elsősorban a jogkövető magatartás elősegítése, és a szabályok betartása egyre inkább megfigyelhető a földhasználók részéről. Tavaly például a parlagfűszezon beindulása előtt, a határszemlék alapján közel kétszáz felszólítást küldtek ki, és a címzettek száz százalékban eleget tettek ennek, magyarán lekaszálták a parlagfüvet a földjükről. 2017-ben egyébként 347 hektár, 2018-ban 472, tavaly pedig 389 hektár nagyságú parlagfüves területet azonosítottak be megyénkben.

Hol lehet bejelenteni?

Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentését megteheti a [email protected] e-mail-címen, vagy használhatja a Parlagfű Bejelentő Rendszert, ez elérhető a Nébih oldaláról.

Az árkok partján is gyakori

A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, táblák szegélyében, kiritkult táblarészeken, illetve mezőgazdaságilag nem megművelt területeken, útszéleken, árokpartokon, valamint elhanyagolt zártkertekben fordul elő.