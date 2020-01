Egyelőre 12 hibrid buszt nem tudott átvenni az új szolgáltató

A Volánbusz a személyszállítási törvény alapján kiszámolt díjnál nagyságrendekkel – úgy tudjuk, körülbelül huszonötször – többet kért a Noszlopy parki pályaudvar használatáért az új kecskeméti buszos szolgáltatótól, az Inter Tan-Kertől. Egy szombati sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy 12 Mercedes hibridhajtású buszt még nem tudtak forgalomba állítani.

A Noszlopy park használatának kérdése

A helyi buszközlekedésben bekövetkezett váltás volt az apropója a busztelephelyen tartott szombati sajtótájékoztatónak. Dr. Homoki Tamás alpolgármester nem titkolta, a sikeres átállásnak vannak kevésbé örömteli mozzanatai is, de ezekről a nyíltság és őszinteség jegyében ugyancsak beszélni kell. Hozzátette, a vitás kérdésekben is törekszenek a korrekt, megnyugtató rendezésre.

Az egyik fő téma természetesen a Noszlopy park pályaudvar körül kialakult helyzet volt, jelesül hogy miért nem írt alá használati megállapodást a Volánbusz és az új kecskeméti buszos szolgáltató, az Inter Tan-Ker, és miért kell emiatt sok helyi járatnak a vasútállomás elől indulnia (valamint miért szűnt meg itt 35 parkolóhely).

Dr. Homoki Tamás alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta: a két cég korábban kötött egymással szándéknyilatkozatot, tehát úgy tűnt, nem lesz vitás kérdés. Csakhogy december 20-án, péntek délután kiderült, hogy a Volánbusz a pályaudvar használatért – saját üzletszabályzatára hivatkozva – olyan díjat kérne, ami az önkormányzat és az Inter Tan-Ker szerint nagyságrendileg jóval magasabb a személyszállítási törvény rendelkezései alapján kiszámítható, minimális reális üzleti nyereséget is tartalmazó díjnál. Konkrét számokat a sajtótájékoztatón nem hallottunk, de úgy tudjuk, az eltérés körülbelül huszonötszörös, és több száz millió forintban mérhető.

Az önkormányzat az Inter Tan-Ker kezdeményezésére úgy döntött, hogy segít az új szolgáltatónak az új kocsiállások kijelölésével, hogy ne kényszerüljön kifizetni egy „irreálisan magas” használati díjat. Homoki Tamás többször hangsúlyozta: egy átmeneti megoldásról van szó, kérik a kecskemétiek megértését a kényelmetlenségekért, de ő biztos abban, hogy a Volánbusz átgondolja számítási stratégiáját és létrejön egy mindkét fél számára elfogadható megállapodás, amivel egy-két hónapon belül visszaállhat a régi forgalmi rend a Noszlopy parkban. Kossa György, az ITK Holding elnök-vezérigazgatója kijelentette, a fennálló helyzetet semmiképpen sem „ellenségeskedésnek” látják, véleménye szerint csak rosszul értelmezett jogszabályi, üzletszabályzati kérdésekről van szó, amelyeket rövid időn belül le kell zárni, hiszen a Volánbusz és az Inter Tan-Ker is a jó együttműködésben érdekelt.

A hibridhajtású Mercedesek fele még nincs az új szolgáltatónál

Mint ismert, az uniós pályázaton 2013-ban elnyert 25 hibridhajtású Mercedes busz a város tulajdona. A DAKK jogutódjától, a Volánbusztól a Kecskeméti Közlekedési Központ veszi vissza őket, de Homoki Tamástól megtudtuk, hogy ez eddig csak 13 busz esetében történt meg. Úgy fogalmazott: ezekkel semmi probléma, és a maradék 12 sincs használhatatlan állapotban, viszont van, amelyiknek lejárt a műszaki vizsgája, más buszoknál apróbb javítások vannak folyamatban. A Közlekedési Központhoz a szerződés szerint természetesen üzemképes állapotban kell átkerülniük, így egyelőre még nem állíthatták őket forgalomba. Kossa György elmondta, pótlásukra a fennakadások elkerülése érdekében az Inter Tan-Ker hozott öt MAN csuklós buszt, de mivel ezek pirosak, még tart a fényezésük, hiszen az egységes arculatnak megfelelően ezek is szürke színben futnak majd Kecskemét utcáin.

A buszvezetők nagy része a DAKK-tól jött át

Kossa György köszönetet mondott Kecskemét közgyűlésének, a város vezetésének és lakosságának a bizalomért, és az eddig tapasztalt jóindulatért. Rövid idejük volt a felkészülésre, kollégái az ünnepek alatt is dolgoztak, hogy minden lehetőleg problémamentesen menjen január 1-jétől. A vezérigazgató szerint az utasok pozitív hozzáállása a változáshoz sokat jelent munkatársai számára, magabiztosságot, megerősítést ad a mindennapokra. Minőségi szolgáltatást szeretnének nyújtani, és mutatni, hogy fontos a kecskemétiek kulturált közlekedése, az előforduló esetleges hibákat pedig mielőbb igyekeznek orvosolni. Május 1-jéig 20 alacsony belépős Mercedes-Benz Reform 500 LE-t és 25 alacsonypadlós Mercedes-Benz Conecto-t állítanak forgalomba a megyeszékhelyen, ezzel teljesen megújul a szólóbusz-állomány.

Kérdésre válaszolva a vezérigazgató arra is kitért, hogy a buszvezetők hetven-nyolcvan százaléka a Volánbusztól ment át az Inter Tan-kerhez, azaz vonzó volt számukra a kínált jövőkép.

– Szeretnénk minden kollégának biztos megélhetést nyújtani, hogy innen menjen nyugdíjba, ezt tudjuk is biztosítani – jelentette ki. Az új szolgáltató a műszaki személyzetet ugyan döntő részben Debrecenből hozta, de várják helyi munkatársak jelentkezését is (még keresnek sofőröket is).

Noha csak májusra tervezték, már elindult a buszvezetők új formaruhával való felöltöztetése. Kossa György külön felhívta a figyelmet, hogy a nadrág 95 százalékban, az ing pedig 80 százalékban pamutból készül, hogy kényelmes munkavégzést biztosítson. Télre a sofőrök kapnak egyenpulóvert és kabátot is. Mindegyikőjüknek van egy hatjegyű egyedi azonosítója is, így észrevétel, panasz esetén könnyebb őket beazonosítani.

A hideg miatt nem mindig mosnak fel majd vízzel

Kossa György előre felhívta a figyelmet: ha a hőmérséklet mínusz 10 fokra csökken, akkor a buszokat már nem fogják vízzel takarítani, ugyanis reggelre így (mivel a szabadban parkolnak a buszok) csúszásveszélyes lenne a padlójuk.

Továbbra is jó a helyi bérlet a távolsági buszra

Bár volt némi bizonytalanság abban a kérdésben, a korábbi gyakorlat érvényes lesz-e 2020-től is, azaz lehet-e majd helyi jeggyel, bérlettel utazni helyközi, távolsági buszjáraton, a kérdés pozitív irányban dőlt el – tért ki rá dr. Homoki Tamás alpolgármester, felidézve: az innovációs és technológiai miniszter jóváhagyta, és a Volánbusz is aláírta a szükséges hármas megállapodást.