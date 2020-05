Egy új világba léptek át a távoktatással a kiskőrösiek

Több mint másfél hónap telt el a távoktatás bevezetése óta. A kiskőrösi Wattay középiskola igazgatóját, Franczia Lászlót kértük, hogy foglalja össze a tapasztalatait.

A hazai oktatás történetében minden évfolyamra kiterjedő távoktatás még nem volt. Kényszerből kellett bevezetni. Ennek a tapasztalatai másfél hónappal a bevezetés után már jól kirajzolódnak, fogalmazott Franczia László, a KSZC Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója.

– A tantermen kívüli digitális munkarend egy teljesen új helyzetet alakított ki. Eddig ilyennel még nem találkozott sem a pedagógus, sem a tanuló, sem a szülő. Ezt a mostani munkarendváltást gyakorlatilag egy hétvége alatt kellett bevezetni. A pedagógusokat és a tanulókat is – továbbá a szülőket is – hirtelen bedobták a mélyvízbe, és nagyon gyorsan meg kellett tanulni úszni – hangsúlyozta az igazgató. Majd hozzátette: alapvető, hogy aki részt vesz a digitális távoktatásban, az rendelkezzen megfelelő eszközökkel, szélessávú internethozzáféréssel és legyenek ismeretei, tapasztalatai több felület használatára.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum vezetőinek kérésére a digitális távoktatás bevezetése előtti héten felmérték a tanulók okoseszközökkel való ellátottságát. Nagyon nagy különbséget tapasztaltak a szakgimnáziumi és a szakközépiskolai tanulók helyzete, informatikai eszközökkel való ellátottsága tekintetében. A szakgimnáziumi tanulóknál csaknem 100 százalékos az ellátottság, a szakközépiskolai tanulók azonban lényegesen rosszabb helyzetben vannak.

– Érdekes volt az, hogy az okoseszközzel rendelkező tanulók közül többnek csak okostelefonja volt. A digitális távoktatás bevezetésével a pedagógusok azzal szembesültek, hogy a tanulók nem ismerik megfelelő szinten a telefonjaikat, nem mindenki tudja használni a saját eszközét. A digitális távoktatás alkalmazásakor a pedagógusnak figyelembe kellett vennie, hogy a tanulók informatikai háttere nem egyforma. Jelentős különbség van a szakgimnáziumi és a szakközépiskolai tanulók esetében – vázolta a helyzetet az iskola vezetője.

Előfordult olyan eset, amikor bár a tanulónak volt laptopja, PC-je is, de ezekre az eszközökre még néhány iskoláskorú testvére is várakozott, gyakorlatilag ugyanabban az időben. A testvérek is digitális távoktatásban vettek részt. Egy eszköz eddig lehet, hogy elég volt a családban, most minden iskolás gyermeknek külön-külön digitális eszközzel kellene a távoktatás miatt rendelkeznie. És még az is lehet, hogy a család felnőtt tagjai home office üzemmódban ugyanazon a számítógépen szeretnének dolgozni, mint a gyerekek. Szerencsére több tanuló kapott az iskolától táblagépet, asztali számítógépet használatra annak érdekében, hogy megkönnyítsék számukra a digitális távoktatást. Segítséget nyújtott például a Kiskőrös Városért Alapítvány és még néhány települési önkormányzat is.

A Wattay-középiskola pedagógusainak mindegyike rendelkezik iskolai laptoppal. Az igazgató kollégáinak jelentős része – a kezdeti nehézségek után – arra jött rá, hogy a digitális távoktatás nem is áll olyan messze tőlük. A pedagógusok tapasztalatai alapján a szakgimnáziumi osztályokban nagyon jó az együttműködési arány, a tanulók megcsinálják határidőre a feladatokat, kérdeznek, a számonkérés is jól alakul. Aki viszont korábban az órán is kevésbé volt aktív, az itt is sokadik felszólításra küldi csak a kért anyagot, leckét.

– A szakközépiskolában már sokkal nagyobb az inaktív tanulók aránya, van, akitől alig-alig lehet visszakönyörögni a feladatot. Sőt, még visszajelzést is nehéz kapni, annak ellenére, hogy ezen tanulók „normál esetben” állandóan a telefonon lógnának, tehát internethozzáférésük és eszközük lenne hozzá. Hosszú távon náluk nehéz lenne jelentős sikereket elérni távoktatással – foglalta össze az elmúlt másfél hónap tapasztalatait Franczia László, a KSZC Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója.