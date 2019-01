Csontos Piroska: már kezdem elhinni, hogy példakép vagyok

Megyei Prima díjjal ismerték el a kiskunfélegyházi Csontos Piroska atléta, paralimpikon kitartó munkásságát. A rangos elismerés kapcsán beszélgettünk a huszonnégy éves sportolóval, aki hatalmas alázattal és szerénységgel mesélt magáról, munkájáról.

– Nagy erőt adott ez a díj. Most már valóban érzem, hogy felnéznek reám, hogy egy példakép vagyok. Próbálok is ehhez méltóan élni, dolgozni és edzeni. Most kezdem elhinni, hogy szeretnek, amiért nagyon hálás vagyok mindenkinek – fogalmazott a beszélgetés elején Piró, ahogy mindenki szólítja Félegyházán, szülővárosában. Elmesélte, hogy kisiskolás kora óta versenyszerűen sportol. Először csak kisebb megmérettetéseken bizonyított, majd felfigyelt tehetségére tanítója, Papp Ele­mér, aki ösztönözte, hogy komolyabban foglalkozzon a sporttal. Tanítója kitartóan támogatta, mert látta, hogy a sport kiugrási lehetőséget jelenthet Piró számára.

Nem tévedett, mert tanítványa sorra nyerte az atlétikai versenyeket. Hamarosan a szakma is felfigyelt arra, hogy milyen jó sprinter és távolugró, így bekerült a magyar válogatott csapatba is. Eddigi sportpályafutása alatt számos kimagasló eredményt ért el. Ám amióta új edzőjével, Nagy Viktorral dolgozik együtt, még eredményesebb lett. – Nagyon büszke vagyok az idei távolugró eredményemre, nagyon nagy mércét ugrottunk át Viktorral. A párizsi világversenyen tört meg a jég, ahol 5 méter 21 centimétert ugrottam. A másik büszkeségem a fedett pályás váltóban elért világcsúcs – részletezte Piró, aki tavalyi lábműtéte után már a dubai világbajnokságra készül.

Nagy Viktor egyelőre napi egy edzést tart Pirónak, hogy kímélje a sportoló műtött lábát. Mint mondta, ahhoz, hogy kellően regenerálódjon Piró szervezete, szép lassan, fokozatosan terheli az atlétát. – Most a téli alapozásnál tartunk, ez a néhány hónapos munka alapozza meg a jövő évet. Apróbb célokat tűztünk ki magunk elé. Most a legfontosabb, hogy fedett pályán az ép versenyzők között tudjon helytállni Piró. Hosszú távon pedig a dubai világbajnokságra és a 2020-as paralimpiára készülünk – nyilatkozta lapunknak az edző, aki szerint Piró a legkitartóbb és leglelkesebb sportoló, akivel eddig dolgozott. Mint mondta, néha alig lehet leállítani. Nagy Viktortól azt is megtudtuk, számára is nagy öröm, hogy Piró Prima díjat kapott. De edzőként sokkal nagyobb dicsőség, ha tanítványa egy sportversenyen áll dobogóra.

Csontos Piroskát a hosszú távú terveiről is faggattuk. Elárulta, hogy számára a sport jelenti az életet; ha már nem versenyezhet, akkor személyi edzőként és atlétikai versenybíróként szeretne dolgozni.

A kiskunfélegyházi paralimpikon eddigi eredményei

Az általános iskolai évek során 12-szeres magyar bajnok lett atlétikában. Paralimpiai versenyzőként a kecskeméti KARC Klub sportolója. Kedvenc számai: távolugrás, 100, 200 és 400 méteres futás, emellett hófutó versenyeken is indul. 2013-ban a dél-koreai 10. Speciális Téli Olimpiai világjátékokon hófutásban I. helyezést ért el. Első Európa-bajnoki címét 2014-ben, Hollandiában szerezte. 2015-ben Ecuadorban 200 méteren világcsúcsot ért el kategóriájában. 2016-ban Rio de Janeiróban, a paralimpián 400 méteres síkfutásban, legjobb magyarként, 6. helyezett lett. 2017-ben Prágában a 4×400 méteres váltó tagjaként fedett pályás világcsúcsot ért el. Tagja a 2020-as tokiói paralimpiára készülő magyar olimpiai csapatnak.

