Bővítik a fürdőt és új ipari parkot is kialakítanak Kiskőrösön

Az Év polgármestere Bács-Kiskunban címet kapta meg Domonyi László, Kiskőrös vezetője. Huszonhét éve foglalkozik közügyekkel. Vele beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

– Mikor döntött úgy, hogy közéleti szerepet vállal? – kérdeztük Domonyi László polgármestert.

– A rendszerváltás után vállalkozóként dolgoztam, agrármérnök vagyok. Egy családi ültetvényt alakítottunk ki, 1994-től növényvédő szereket értékesítő vállalkozást is indítottunk a térségben. Ekkor egyik ismerősöm, Matusik István, aki Font Sándor közeli munkatársa is volt, javasolta, hogy egy Fidesz-csoportot kellene alapítani Kiskőrösön. Rideg László jelenlegi megyei közgyűlési elnökkel 27 éve hoztuk létre a helyi csoportot. A városi politikába Tömör János segítségével kerültem be, aki akkor a helyi önkormányzati testület gazdasági bizottságának volt az elnöke. Ő ugyanis külsős bizottsági tagnak kért fel. Négy évvel később önkormányzati képviselő és a város alpolgármester is lettem 2002-ig. A következő választáson a helyi pénzügyi bizottság elnöke voltam, majd 2006-tól polgármester. Szinte minden utat végigjártam napjainkig.

– Mi volt az elképzelése, amikor a város vezetője lett, milyen legyen Kiskőrös jövője?

– Voltak elképzeléseim, az uniós pályázatok segítették és egyben meg is szabták a fejlődés irányát. A legfontosabbnak azt tartottam, hogy energiakorszerűsítési fejlesztéseket hajtsunk végre. Úgy gondoltam, hogy amikor leköszönök, egy olyan olcsón üzemeltethető települést adhatok át, ahol nem kell küszködni a magas energiaköltségekkel. Mára az intézmények többségét felújítottuk, a fűtési és világítási kiadások jelentősen csökkentek. De van még feladat, mert egy-két helyen a napelemrendszerek beszerzésének a támogatását ezután pályázzuk meg. Így például az új Kőrisfa óvodánál is tervezünk kiépíteni egy rendszert. Látványos nagyberuházás volt a városközpont átalakítása, csökkentettük a forgalmat, egy áttekinthető, jól bejárható centrumot hoztunk létre. Ma Kiskőrös egy XXI. századi városközponttal rendelkezik. Rendkívül fontosnak tartottam és tartom ma is olyan infrastruktúra és intézmények létrehozását, hogy a fiataljaink hazajöjjenek, vagy esetleg más település szak­emberei is szívesen hozzánk költözzenek.

– Egy alkalommal valaki azt mondta, hogy a település akár Burgenlandban is lehetne.

– Jólesik ez az összehasonlítás. Ha az illető a rendezettségre, tisztaságra, szép belvárosra gondolt, akkor közel jár a valósághoz. Sokat adunk arra, hogy a környezetünk szép legyen. Ezért is hoztunk egy rendeletet a közösségi együttélés szabályaira. A kiskőrösiek alapvetően rendszeretőek. Mi, tótok ilyenek vagyunk.

– Mit szeret a városában?

– Én még a Kiskőrösi Szülőotthonban születtem. Itt nőttem fel, itt ismerem az embereket, szeretem a környezetet. A város szeretete határozza meg a munkámat, gondolkodásomat, és azt hiszem, kollégáimét is. Mindannyian azt akarjuk, hogy aki idejön hozzánk, az olyan élményeket, benyomást szerezzen, hogy örömmel jöjjön vissza máskor is.

– A következő három évben mit tervez megvalósítani?

– Feladat akad bőven. Nem álltak le a nagyberuházások. Ezekben a hónapokban alakítjuk ki a piaccsarnokot, megnyitjuk majd a szabadtéri új pia­cot is, nálunk ez ugyanis nagyon népszerű bevásárlóhely. A csarnokot úgy alakítjuk ki, hogy alkalmas legyen a mindennapos nyitvatartásra.

Igazi termelői bevásárlóközpontot alakítunk ki, ahol mindennap friss termékeket vásárolhatnak a polgáraink. Azért is fordítunk nagy figyelmet erre, mivel ez egy közösségi találkozóhelye is a családoknak.

Másrészt ezzel is támogatjuk a helyi és a környékbeli termelőket. Emellett egy új ipari parkot is tervezünk létrehozni az Akasztóra vezető út mellett, melynek területe 15 hektár is lehet. Létezik egy magán ipari park is, de egy másikra is szükség van. Vállalkozók jelezték, hogy szívesen települnének oda. Nagy beruházás lesz a fürdő fejlesztése is. Ha a kormány nem változik, akkor ez elkészül. Csak a tervezésre már megkaptuk a közel félmilliárdos központi támogatást. A belvíz elvezetésére további fejlesztést tervezünk. Bár a mostani új csatornarendszer, amelyet az idén adtunk át, jól működik, egy-egy felhőszakadás csapadékát gyorsan leviszi a csapadékvíz-tározóba, mégis vannak olyan területek a településen, ahol ki kell építeni a rendszert. Az egészségmegőrzés elősegítése érdekében elkötelezettek vagyunk a sport fejlesztése iránt, ezért a városi sporttelepet méltó módon szeretnénk erre felkészíteni. Jövőre és azt követően megünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Reméljük, hogy a kormány egy maradandó ajándékot ad Kiskőrösnek. Emellett meg kell említenem még azt is, hogy Kiskőrös a leendő új, két nyomvonalú Budapest–Belgrád-vasútvonal mellet fekszik, új vasútállomást kap a város. Innen egy óra alatt lehet majd a Keleti pályaudvarra eljutni. Nem kizárt, hogy érdemes lesz sokaknak itt házat venni, és innen bejárni a fővárosba, ugyanis sok esetben hamarabb érkezhet valaki a munkahelyére, mintha a város széléről a reggeli dugóban kívánna bejutni a cégéhez.

– Három év múlva újra indul a polgármesteri címért?

– A döntésig sok idő van még hátra. Ami biztos, hogy jó néhány olyan projekt van, amely áthúzódik a következő öt évre.

– Mit tanácsol azoknak, akik új polgármesterek szeretnének lenni három év múlva?

– Ha megválasztanak valakit, akkor elkötelezettnek kell lennie a települése és a feladata iránt. Kellő akarattal, kitartással kell dolgoznia, szakembereit megfontolt körültekintéssel és ugyanazzal az elköteleződéssel kell kiválasztania, amit maga is képvisel. Megfelelően kell kommunikálnia a választókkal. A civil szervezetekkel jó kapcsolatokat kell ápolnia, és fontos, hogy erősítse a közösségépítést a településén.