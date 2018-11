Bohócdoktorok fognak vizitelni Kecskeméten

A Bohócdoktorok a kórházakban ápolt beteg, sérült gyerekek arcára igyekeznek mosolyt csalni. A jövőben Kecskemétre is rendszeresen ellátogatnak majd.

Hétfőn délelőtt a gyerekek mellett igen sok felnőtt is piros bohócorrot vett fel a megyei kórház játszószobájában, így például dr. Svébis Mihály, az intézmény főigazgatója, dr. Tálosi Gyula, a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály vezető főorvosa és dr. Kelemen Edit, a a koraszülött részleg vezető főorvosa is, legalábbis pár fotó erejéig. A „bohóckodás” apropója, hogy mint azt bejelentették, a kórház együttműködési megállapodást kötött a Karitáció Alapítvánnyal, amelynek egyik legnépszerűbb, legsikeresebb segítő tevékenysége a 2008-ban indult betegségelűző Bohócdoktor-mozgalom. A kezdeményezésben lelkes önkéntesek vesznek részt, akik tarkabarka ruhába beöltözve, és természetesen jóadag vidámságot a táskájukba pakolva látogatnak el a kórházakba, rendelőintézetekbe. Minden jószándékuk és kreativitásuk arra irányul, hogy a beteg, sérült gyermekekkel játszva, bolondozva legalább kis időre elfeledtessék velük a sokszor kínokat jelentő betegségeket, az állandó fájdalmakat jelentő kezeléseket, és a nevetés révén a gyógyulás felé tereljék őket. A megállapodás révén mostantól Kecskeméten is rendszeres vendégek lesznek a gyermekosztályon. Wehli Márk, az alapítvány elnöke a bejelentés mellé egy újszülöttágyat és egy speciális hangvillát is hozott ajándékba a gyermekosztálynak.

Kelemen Edit hangsúlyozta: a legfontosabb hozadéka az lehet a bohócdoktori viziteknek, hogy csökkenjenek vagy lehetőség szerint el is tűnjenek a gyerekekből az egészségüggyel, a kórházakkal, orvosokkal szembeni félelmek, és tudatosuljon bennük: ha valami fájdalmasat is tesznek velük a fehérköpenyesek, az a gyógyulásukat szolgálja,

Gere Anikó Mónika, az egyik Bohócdoktor jelenleg öt kórházba jár foglalkozásokat tartani, Szeged, Szentes, Makó és Hódmezővásárhely után lett Kecskemét az ötödik. De előfordult az is, hogy rendelőintézetben kérték segítségét, mikor az influenza-járvány miatt rengeteg kis páciens várakozott. Mint elárulta, a színes öltözék és a sok mosoly sokat segít a kapcsolatteremtésben a gyerekekkel és a szülőkkel, de természetesen készülnek is a látogatásokra, tudatosan felépítik a programot.

– Ezek a vizitek az élménypedagógiai módszerekkel hozzásegítik a gyerekeket ahhoz, hogy könnyebben fel tudják dolgozni, hol vannak és mi történik velük, és hogy a gyógyulásuk kicsit vidámabb legyen – tette hozzá Gere Anikó.

Dr. Kiss Gábor tavaly óta rezidens a gyermekosztályon. Ő szabadidejében elvégezte a Bohócdoktorok képzését, amely nyolcszor három előadásból és gyakorlatból állt. Mint mondta, szeretett volna elsajátítani minden olyan praktikát, amellyel egy síró kisgyermeket meg tud nyugtatni. Nemcsak lufit tanult meg hajtogatni, hasznosnak érezte a drámapedagógus és a pszichológus által elmondottakat is. Aztán a tanultakat szituációs gyakorlatok során ki is próbálták. Gábor hozzátette: a bohócdoktorkodást természetesen nem keveri össze a munkájával, azaz nem fog gyógyítás közben piros bohócorrot viselni, hiszen nyilván a szülők szemében nem lenne így hiteles. Viszont kórházi rendezvényeken, például Mikuláskor már tudta kamatoztatni lufihajtogató képességét.