Bizonyítványt kaptak a program résztvevői

Három megye, összesen ötvennyolc frissen végzett szakembere – köztük roma nők – vehette át bizonyítványát csütörtök délután Kiskunhalason a Nő az esély program keretében. Az elmúlt két évben OKJ-s szociális gondozó és ápoló képesítést szereztek.

Az országos program célja volt, hogy egyrészt a munkaerőpiaci hátrányokkal küzdő, alacsony iskolai végzettségű romákat – a foglalkoztatás keretében megszerzett tudással – segítsék az elhelyezkedésben, másrészt pedig hosszú távon biztosítsák munkájukat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési szolgáltatásokat végző intézményekben.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója, Sztojka Attila a csütörtöki ünnepélyes bizonyítványosztáson elmondta, hogy a projekteknek köszönhetően a 2018–2020 közötti időszakban országosan 979 fő szerzett középfokú OKJ-végzettséget, közülük 929-en dolgoznak.

A programban résztvevők kilencven százalékának a munkaerőpiacon ez az első álláslehetősége – tette hozzá a főigazgató. Kiemelte: a program tervezésekor a közreműködő szakemberek felmérték, hogy a szociális ellátórendszerben mely szakterületeken vannak álláshelyek a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatására, ehhez igazították, hogy hol milyen fajta tudásra van szükségük a képzésben részt vevőknek, akiknek hatvan százaléka legfeljebb nyolc általánossal rendelkezett.

– A programban résztvevők többségének családja van és mégis a gyermekeik, a családjuk mellett beültek az iskolapadba és vállalták, hogy a biztos megélhetés érdekében tudást szereznek. Meghozták azt az áldozatot, amelynek az eredménye ma kézzelfoghatóvá válik egy bizonyítvány keretében – mondta Sztojka Attila. Hozzátette: a Nő az esély projekt jó példa volt arra, hogy a társadalmi különbségeket le lehet küzdeni, ehhez kitartás, szorgalom kell. – A képzésben résztvevők megszerezték azt a tudást, ismereteket, ami feljogosítja őket arra, hogy a különböző intézményekben, szociális otthonokban, gyermekvédelmi rendszerben dolgozzanak, és egykori rászorulókból támogató szakemberekké váljanak, ők segítsék a rászoruló elesetteket – fejtette ki.

Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a magyar kormány korábban elkészítette a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát. A kormány javaslatot is tett az Európai Bizottságnak, hogy minden országnak legyen ilyen stratégiája. Ez a dokumentum tartalmazza azt a célt, ami kitűzi a foglalkoztatás bővítését és ezen belül is a munkanélküli roma nők felkarolását. Száznegyvennégy intézkedés van megfogalmazva a stratégiában, a Nő az esély program is szó szerint szerepel benne. A kiskunhalasi ünnepségen három megye, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Komárom-Esztergom megyében frissen végzett 58 szociális szakember vehette át a bizonyítványát.

– Önök nem csak a társadalom számára példaképek, hanem a saját családjuknak is, időt és energiát szántak arra, hogy jobb életet teremtsenek – hangoztatta a helyettes államtitkár, aki szerint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia lényege is, hogy jobb életet teremtsenek azoknak, akik részt vesznek ezekben a programokban, ezzel is csökkentve a társadalmi szegénységet. Az elmúlt tíz évben közel egymillió ember került ki abból a mély szegénységből, ami korábban lehúzta, a romák körében is a munkanélküliség a felére csökkent – hangsúlyozta a helyettes államtitkár, kiemelve, hogy hasonló programokat a jövőben is fognak indítani.

A városnak fontos a felzárkóztatás

Kiskunhalas az elmúlt hat évben az élére állt a felzárkóztatásnak, komolyan vette, sokat tett és tesz azért, hogy a romákat segíteni tudják – jelentette ki Szűcs Csaba, a város roma és szociális ügyekért felelős alpolgármestere. Kifejtette: a roma társadalom felzárkóztatása csak az oktatáson és a foglalkoztatáson keresztül képzelhető el. Az alpolgármester arra biztatta a most végzetteket is, hogy ők se álljanak meg a tanulással, szerezzék meg az érettségit, akinek pedig meg van, az menjen tovább és a felsőoktatásba képezze magát. Szükség van a diplomás, jól képzett szakemberekre a szociális ágazat minden területén.