Birtokba vették a korzót Kiskunmajsán

A kulturális sokszínűség jegyében, vidám rendezvények közepette vették birtokba a város lakói a megújuló sétálóutcát.

A Kálvária utca Csontos Károly és Deák Ferenc utcai szakasza hónapokig munkaterület volt, így az ottani vállalkozók is szorgalmazták a korzóbulit. A vásárlókat jelentős kedvezményekkel várták, és mindenki választhatott kedvére való programot. Késő estig kínálták portékáikat a kirakodók, miközben közös táncolásra is lehetőség nyílt, valamint koncertek is várták az érdeklő­dőket.