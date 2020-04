Az összetartozás érzését is erősíti a rendhagyó diáknap

Online formában rendezték meg pénteken a diáknapot a kecskeméti Kandó középiskolában. A tanulókat sokféle humoros és sportos feladat várta. A jó hangulatú program arra is kiváló alkalmat adott, hogy a diákok a bezártság miatt érzett frusztrációjukat kiadják magukból, kicsit felszabaduljanak.

Sokéves hagyományra tekint vissza a kandós diáknap. A diákönkormányzat minden évben április végén rendezi meg. Csütörtök éjjel Kandós est néven egy vetélkedővel kezdődik a program, majd pénteken játékos feladatokkal színesített diáknappal folytatódik. Idén online üzemmódra kapcsoltak a fiatalok, játékos feladatokat hoztak össze.

– A járványhelyzet ellenére sem szerettünk volna letenni a diáknap megszervezéséről, melynek erős közösségformáló ereje van. Most erre nagyon nagy szüksége van a fiataloknak. Sokat kivesz belőlük az online tanítás, és az egymástól való elzártság is sokak számára nagyon nehéz. A diáknappal egy kis pozitív energiát szerettünk volna csepegtetni a mindennapjaikba. Igazodva a lehetőségekhez, a diákönkormányzat tagjaival online formátumot találtunk ki a rendezvénynek. Egy hónapon át ötleteltünk arról, hogy technikailag milyen feladatok valósíthatók meg, melyek egyben viccesek is – avatott be a részletekbe Földi Anikó, a diákönkormányzat munkáját segítő tanárnő.

A reggel 8 órakor induló diák­nap több száz tanulót megmozgatott, sokféle feladatból választhattak. Egyéniben kellett megoldaniuk a legtöbbet, de voltak az egész osztályt megmozgató feladatok is. A zsűri összegezte, mely osztályokban legnagyobb az aktivitás. Az egyéni győztesek pizzát nyertek, a legaktívabb osztály pedig közös mozizást vagy közös fagyizást nyert, melyet a későbbiekben használhatnak fel.

A diáknap egy humoros versennyel indult.

– Nagy hagyománya van az osztályonkénti közös főzésnek a diáknapon. Ezt próbáltuk egy kicsit belecsempészni az első feladatba. Arra kértük a fiatalokat, hogy készítsék el reggelijüket humoros formában, a videót pedig küldjék el számunkra. Szintén videós feladat volt a tapsolás. Hosszú évekre tekint vissza az iskolában az is, hogy a fiatalok a legváratlanabb időpontokban egyszerre elkezdenek tapsolni. Most otthonaikban kellett tapsolniuk és mindezt lefilmezniük. A harmadik videós feladatban tánctudásukat kellett bizonyítaniuk. Az egyik legvidámabb feladat pedig a dekázás volt. Mivel szintén minden diáknap része a sportverseny, így az online változatból sem maradhatott ki a sport. Nincs mindenkinek otthon labdája, így wc-papírral kellett dekázni és a videót beküldeni – sorolta a tanárnő. Külön kuriózum, hogy a tanárok közül is volt, aki beszállt a versenybe, hiszen valójában így zajlik ez egy valós diáknapon is.

Ezeken kívül háromféle kvízt oldhattak meg a diákok. Az első fókuszában a kandós lét állt, például arra kellett választ adniuk, hogy az iskolai büfé ablakán milyen idézet olvasható. A második kvíz logikai feladatokat tartalmazott. A harmadik megoldásánál pedig az irodalmi műveltségükre kellett támaszkodniuk. A napokban jelent meg a neten több olyan szépirodalmi mű, melyet rendőrségi nyelvre írtak át. Az eredeti verseket kellett felismerni a diákoknak.

– Őszintén bevallhatjuk, nem indult egyszerűen a diáknap. Az első órában nem volt nagy aktivitás, majd egyszer csak beindult, végül több százan csatlakoztak. A legaktívabbak a kvízkitöltések voltak, melyet 223 diák tett meg, de nagyon sok videó is érkezett. Így összességében elmondhatjuk, jól sikerült a program. Ráadásul nemcsak aktivizáltuk őket, kimozdítottuk a napi rutinból, az egész arra is jó volt, hogy néhányan kiöntsék a lelküket. A feladatok között többen osztották meg bánataikat a bezártság, az elzártság, a közösség hiánya miatt – mondta Földi Anikó, aki biztos benne, hogy a hasonló programok erősítik a tanulókban az összetartozás érzését, és emiatt a kitartást is.