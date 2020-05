Az NKM Áramhálózati Kft. munkálatokat végez megyénkben

Szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében tájékoztat az NKM Áramhálózati Kft. az elkövetkező hetek munkálatairól és az áramszünetekről.

Az NKM Áramhálózati Kft. alapvető feladata a folyamatos áramellátás biztosítása szolgáltatási területén az országos krízishelyzetben is. Az otthoni munkavégzés és a távoktatás energiahátterének biztosítása miatt társaságunk több áramszünettel járó előre tervezett munkát elhalasztott. Annak érdekében, hogy az energiahálózatok működése hosszabb távon zavartalan és biztonságos maradhasson – folyamatos felülvizsgálat mellett – továbbra is szükséges elvégezni a tervezett fejlesztési és karbantartási munkákat a megfelelő biztonsági intézkedések megtételével. A legszükségesebb tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése miatt rövid időre szükséges az egyes hálózati szakaszok kikapcsolása. Az NKM Áramhálózati Kft. munkatársai minden esetben igyekeznek az áramszünetek időtartamát a lehető legminimálisabb mértékre csökkenteni azért, hogy az ügyfelek a legkevesebbet érezzék a munkavégzésből. Ahol lehetőség van rá, az NKM Áramhálózati Kft. szakemberei aggregátorral, vagy feszültség alatti munkavégzéssel biztosítják, hogy a beavatkozások idején is folyamatos legyen az áramszolgáltatás.

Az NKM Áramhálózati Kft. a hálózat szabványosítását végzi Hajóson

Hajóson a hálózat egyes szakaszainak szabványosítása zajlik májusban. A munkálatok idején időszakos áramszünet lesz néhány utcában.

Az NKM Áramhálózati Kft. a közvilágítás bővítését végzi Kiskunfélegyházán

Kiskunfélegyházán egyes helyszíneken az ügyfelek igénye alapján történik hálózatépítés májusban és zajlik a közvilágítás bővítése is. A munkák idején időszakos áramszünet lesz májusban Kiskunfélegyházán néhány utcában.

Az NKM Áramhálózati Kft. a hálózatépítést végez Kecskeméten

Kecskeméten az ügyfelek igénye alapján végez bővítést a kis- és középfeszültségű hálózaton májusban az NKM Áramhálózati Kft. Emellett a villamoshálózat egyes szakaszain karbantartási munkák is lesznek.

A tervezett áramszünetek pontos idejéről és az érintett utcákról a https://www.nkmenergia.hu/aram/aramszunet oldalon tájékozódhatnak.