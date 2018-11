Az év legjobb újbora kiskőrösi

Kiskőrösi bor lett a 2018-as XV. Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál nagy aranyérmes bora.

A Szenpéteri Pincészet Olaszrizling Válogatás 2018 bora egyben Champion Fíjat is kiérdemelte. Ezzel együtt a Magyarország 2018 Év Legjobb Újbora címet viselheti. 400 idei újbor közül választott a zsűri a fővárosi versenyen. A legjobb 15 minta között szerepelt még két kunsági bor is. Azaz a térség pincészetei a legjobbak között szerepeltek az idén is, ahogy a korábbi években is. A soltvadkerti Eredet Pince: Kunsági Kékfrankos Rose-ja és az izsáki Gedeon Pincészet Generosa mintája is a legjobbak között szerepelt. A Szenpéteri Attila és a fia ifj. Szentpéteri Attila két másik bora a Néro rosé és a Titokbor nevet viselő nedű is arany elismerést kapott.

