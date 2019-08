Az egyház átvette a géderlaki iskolát

Augusztus 5-én Katona György polgármester és dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek aláírták a szerződést, miszerint a főegyházmegye befogadja eddig működtetett intézményei sorába a Géderlaki Szent László Általános Iskolát.

Katona György polgármester elmondta: – Már az előző évben felmerült a szülőkben, pedagógusokban és a képviselő-testületben is, hogyha a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye hajlandóságot mutat befogadni az eddig működtetett intézményei mellé iskolánkat, akkor kezdjünk tárgyalásokat az érsekséggel erről. Nem rejtjük véka alá azt sem, hogy a Klik néha furcsa hozzáállásának köszönhetően is alakult ki ez a szándék bennünk, úgy láttuk, úgy látjuk, hogy a kisiskolákat az a rendszer nem igazán támogatja – osztotta meg velünk a döntés hátterét Katona György.

A polgármester azt is elmondta, hogy természetesen mindenekelőtt a szülők véleményét kérdezték erről, és 95 százalékuk támogatta a fenntartóváltást. Mivel az érsekség is pozitívan nyilatkozott, többszöri tárgyalás után a képviselő-testületük meghozta a döntést: idén szeptem­bertől az iskola egyházi fenntartás alatt kezdi meg a tanévet, erről a falunapjuk utáni hétfőn a szerződés is megköttetett.

– Mindenképpen biztató, hogy ’92 óta folyamatosan működtet a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye oktatási intézményeket, óvodát, iskolát, gimnáziumot, és ezen időszak alatt egyetlen intézmény se akart átlépni más fenntartóhoz, vagy visszalépni az állami rendszerbe. A pedagógusaink nagy része helybeli, és szeretnénk, hogy a nyolcosztályos iskolánk helyben megmaradjon. A jelenlegi szabályok szerint pedig az körvonalazódott, hogy a mi iskolánk is hamarosan a leépítés sorsára jut, ezt szerettük volna elkerülni – mondta Katona György.

Kérdésünkre, hogy ez milyen változást fog hozni akár a pedagógusoknak, akár az oktatásban, annyit mondott, hogy a tanári kör a régi marad, mindenki úgy döntött, tovább folytatja a munkát. Továbbra is a nemzeti tanterv szerint folyik majd az oktatás, eddig a katolikus és a református tanulóknak volt külön vallásuk szerinti heti egy kötelező hittanóra, és volt etika. Ez utóbbi továbbra is megmarad, ugyanígy a református hittanóra is, a katolikus gyermekeknek pedig kettő hittanóra lesz hetente. Az iskola neve Géderlaki Szent László Katolikus Általános Iskola lesz, melynek a működési engedélye már meg is érkezett.

Az ünnepélyes tanévnyitó szeptember 1-jén, vasárnap délután lesz a géderlaki Szent László-templomban, ahol az érsek ünnepélyes szentmise keretében fogja megnyitni az idei tanévet, 2-án, hétfőn pedig a száz kisdiák egy katolikus fenntartású iskolában kezdi meg tanulmányait.