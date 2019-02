Az éghajlatváltozás elsődleges okai az emberek

Az éghajlatváltozás nem egy a jövő fenyegetései közül, hanem mindennapi valóság, különösen megyénkben. Többi között erről is szó esett azon a csütörtöki konferencián, amit a fenntartható energiákról és a klíma akciótervekről szervezett a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat.

Mint a tanácskozáson elhangzott: a megye már elkészített egy klímakódexet, aminek közreadásával segítenek mindenkinek abban, hogy miként is lehet tenni a helyzet jobbításáért. Az önkormányzatoknak már készülniük kell akcióterveikkel a 2021–2027 közötti időszakra is, amikor ismét lesz támogatási keret a zöldprojektekre. Gaál László klímaszakértő előadásában arról is hallhattak a résztvevők, miként készülnek a szükséges tervek, melyek önkéntes, egyéni vagy csoportos vállalások lehetnek.

A megyei önkormányzat – együttműködve Bátya, Kun-adacs és Szentkirály önkormányzataival – már korábban elkészítette akciótervét, aminek fő célkitűzése, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása negyven százalékkal csökkenjen a következő ciklus végére.

A megyei jó gyakorlatok sorát Szentkirály példázta és az ott megvalósult fejlesztésekről, valamint a tervekről Kutasi Ferenc településfejlesztő számolt be. A településen több középületen is energiamegtakarítással járó felújításokat, korszerűsítéseket végeztek, pályázati források segítségével. Tervezik egy új, kétcsoportos bölcsőde építését is, amit már úgy terveznek, hogy megfeleljen az elvárt céloknak.