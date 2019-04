Átvették nyereményeiket a Tündérszépek megyei fordulójának győztesei

Március végén derült ki, hogy ki lett Tündérszépek szépségversenyünk megyei fordulójának első három helyezettje, illetve ki az az egy, akit a zsűri juttatott tovább. A lányok kedden vették át a helyezéseikért járó ajándékutalványokat.

Olvasóink március 25. éjfélig értékelhették Bács-Kiskun megye szépségeit, rövid videós bemutatkozásuk és profi fotósaink által, stúdiókörülmények között készített fényképek alapján. Megyénkből 25 lány mérette meg magát az első körben, közülük hárman – Kopasz Csilla, Csókás Nikolett és Tratter Dorina – olvasóink értékelései alapján jutottak tovább a regionális fordulóba. Szerkesztőségünk szakmai zsűrije rajtuk kívül Geiger Zsanettnek adta meg a további versenyzés lehetőségét.

A lányok helyezéseiknek megfelelően ajándékutalvány formájában vehették át nyereményeiket kedd délután a Petőfi Népe székházában.

– Nagyon meglepődtem, hogy a megyei forduló első helyezettje lettem, a mai napig nem tudatosult bennem, abszolút nem számítottam rá – árulta el Kopasz Csilla, aki hozzátette, hogy a versenynek köszönhetően önbizalommal is gazdagodott.

Csókás Nikolett nagyon meglepődött az eredmények közzétételekor azon, hogy második helyezést sikerült elérnie a megyei fordulóban.

– Végig a negyedik-ötödik helyen mozogtam, így mikor éjfél után megnéztem az eredményt, nagyon meglepődtem. Az helyezést követően azon gondolkodtam, hogy idén esetleg a Tőserdő Szépe szépségversenyen is megmérettetem magam.

Geiger Zsanett a szakmai zsűrinek köszönheti továbbjutását nem csak a megyei, de a regionális fordulóban is.

– Nagyon meglepődtem, hogy a szakmai zsűri engem választott ki a megyei és a regionális fordulóban is, ugyanis a tanulás miatt nem különösebben koncentráltam erre a versenyre – vallotta be Zsani, majd hozzátette – A Tündérszépek szépségversenyt jó tapasztalatszerzésnek gondolom, ha esetleg a jövőben nagyobb szépségversenyekre is el szeretnék jutni.

A regionális fordulóból Geiger Zsanett mellett Tratter Dorina is továbbjutott (ő sajnos nem tudott megjelenni díjátadónkon), így a két lánynak az országos döntőben is szurkolhatunk.

A baon.hu ezúton is gratulál Bács-Kiskun megye legszebb hölgyeinek és minden résztvevőnek köszönjük, hogy megjelenésükkel napról napra szebbé tették hírportálunkat és olvasóink napját!

A Tündérszépek szépségverseny ezzel azonban még nem ért véget, ugyanis szerda éjféltől indul a verseny fináléja, ahol ismét várjuk olvasóink szavazatait.