Szerdán átvette megbízólevelét Bányai Gábor országgyűlési képviselő a Bács-Kiskun megyei 5. számú választókerületben, Kiskunhalason.

A voksok 55,85 százalékát megszerezve kapta a legtöbb, szám szerint 25 ezer 535 szavazatot. Bányai Gábor országgyűlési képviselő a Thorma János Múzeum legnagyobb kiállítótermében vette át a megbízólevelét, amelyet dr. Kecskés Patrícia, a helyi választási bizottság elnöke adott át, sok sikert kívánva a képviselőnek munkájához, és megköszönve a szavazópolgárok részvételét, illetve a választási bizottságok és irodák munkáját.

Bányai Gábor negyedik parlamenti ciklusát kezdi meg, másodszor választották újra az 5. számú kiskunhalasi választókerület egyéni képviselőjeként.

Bányai Gábor elmondta, hogy eddig is nagy megtiszteltetés volt a választókerületért dolgozni és a jövőben is ugyanakkora elszántsággal és alázattal fogja végezni képviselői munkáját, mint eddig. – Ahogy eddig is együtt dolgoztunk a térségért, most együtt kezdjük újra az előttünk álló négy esztendő munkáját – fogalmazott a képviselő, aki hangsúlyozta, hogy azok képviselője is lesz, akik nem rá szavaztak, vagy nem mentek el szavazni.

A Bács-Kiskun megyei választókerületek győztesei közül Lezsák Sándor, dr. Zombor Gábor és dr. Salacz László már korábban átvette a megbízólevelét.