Aranykeresztes lovag lett Garaczi János

Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend két új tagot, a bajai Göldner Istvánt és feleségét avatta lovaggá, valamint Garaczi János mesterszakács átvehette a legrangosabb díjat, az Aranykereszt kitüntetést. A gasztronómiai lovagi találkozónak hétfőn Felsőlajoson az Új Tanyacsárda adott otthont.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 12 évvel ezelőtt alakult meg. Tagjai célul tűzték ki, hogy a gasztronómiai örökség megóvásában és a gasztrokulturális tevékenységükkel az élen járnak. Elnökük, nagymesterük Benke László olimpiai bajnok mesterszakács. Az ország Benke Laci bácsija részt vett a hétfői találkozón is, melynek keretében kilenc új tagot avattak lovaggá. Valamennyien a maguk területén hozzájárultak a magyar gasztronómia jó híréhez, a hagyományok ápolásához, megőrzéséhez.

– A fehér asztal mindig is a béke szigete volt, népek, nemzetek sorsa dőlt el mellette az elmúlt évszázadokban – kezdte ünnepi köszöntőjében Benke Laci bácsi. – Nekünk szent kötelességünk, hogy ápoljuk a hagyományainkat. Ahogyan a közmondás is tartja: Mondd meg, mit eszel, megmondom, ki vagy! Éppen ezért fontos, hogy ápoljuk a magyar gasztronómiai örökségünket, értékeinket – hangsúlyozta.

Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend – a célkitűzései jegyében – Benke László olimpiai bajnok mesterszakács segítségével elkészítette A Magyarok Asztala című könyvet, mely nemcsak méreteiben, hanem tartalmában is a legnagyobb, legátfogóbb méretű műnek mondható hazánk gasztronómiai történelmében. A könyvet a Parlamentben őrzik. Az elmúlt 1000 év étkezési kultúráját, nagyjaink értékeit, hagyományait foglalja magában. Külön fejezetet kaptak a szakácsok, cukrászok, pékek. Bemutatja mindazokat a személyeket, akik a magyar gasztronómia hírnevét megalapozták, illetve ismerteti azok néhány jellegzetes ételét is.

– Nagyon fontos, hogy átadjuk az utódjainknak a szakmai tudásunkat. Valljuk, hogy hit, szeretet és békesség van a fehér asztalnál. A pörkölt, gulyás és paprikás szó hallatán mindenkinek a magyar konyha jut eszébe. Büszkék vagyunk arra, hogy világszerte magyar szakácsok sokasága dolgozik, olimpiai és világbajnok cukrászok, szakácsok öregbítik a magyar konyha jó hírnevét. Magyarnak lenni büszkeség! – tette hozzá.

Benke Laci bácsi köszöntőjét a lovaggá avatás követte. Kilenc új tagot avattak fel ünnepi ceremónia közepette, köztük két bajait, a Göldner házaspárt. Göldner Tibor cukrászmester 1991 óta vezeti saját cukrászatát, a Tibi cukrászatot. Élen jár a tanulók képzésében is, néhány éve a kamara az év gyakorlati képzőhelye díjat adományozta számára. Felesége, Göldner Tiborné szintén cukrászmester, világbajnok ezüst-, és olimpiai bronzérmes.

A lovagi avatás után adta át a Lovagrend a nagytanács kitüntetéseit. Megyénkből Garaczi János Venesz-díjas mesterszakács, a Tanyacsárda tulajdonosa vehette át a legmagasabb érdemrendet, a Lovagrend Aranykeresztjét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tanítványai is remekeltek

Garaczi János helvéciai születésű, 1964-ben szerezte meg a szakács szakképesítését. Később folyamatosan képezte magát. Kecskemét és környéke legrangosabb éttermeiben dolgozott konyhafőnökként. Később külföldön is öregbítette hazánk gasztronómiai hírnevét. Tanítványai sorra remekeltek magyar, nemzetközi és világversenyeken. Több könyv szerzője, társszerzője. Munkássága elismeréseként az elmúlt évtizedekben számos díjat vehetett át. Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend korábban már kitüntette az Ezüstkereszttel, most azonban a legnagyobb érdemrendet, az Aranykeresztet ítélték meg számára. – Minden egyes díjam, elismerésem további munkára sarkall. Kihívásnak veszem, arra biztatnak, hogy kitartsak szeretet szakmám mellett. Erről szólt az elmúlt 50 évem. A szakmai díjak mellett megtisztelőek a vendégek elismerései is, melyet azzal bizonyítanak, hogy egyre többen jönnek – árulta el Garaczi János.