Az Egyesült Államokból, Kentuckyból érkezett Kalo­csára Sandra Gail Zigler és David Zigler, akik a városházán tartott sajtótájékoztatón mutatkoztak be a helyieknek. Elmondták: bár a szerződésük egy évre szól, megállapodtak abban, hogyha lehetőségük nyílik rá, két évet is szívesen eltöltenének Kalocsán.

A pár mindkét tagja több évtizede dolgozik pedagógusként, várhatóan két tanéven át maradnak, hogy a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiumában, valamint a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Iskolájában tanítsanak, természetesen angolt.

– Nagyon izgalmas itt lenni. Ez a 38. évem az oktatásban. Három-négy órát tartok egy nap. A tanulók keményen dolgoznak és sokan már most szépen beszélnek angolul. Hihetetlenül ügyesek, próbálkoznak, és látszik rajtuk, hogy akarnak tanulni. A tanárkollégák is nagyszerűek és barátságosak: többször eltévedtem a folyosókon, de mindig segítettek, útba igazítottak – osztotta meg az első tanítási héten, a Belvárosiban szerzett tapasztalatait Sandra Zigler.

– A városról az volt az első benyomásunk, hogy mennyire hasonlít Indianara és Kentucky-ra, ahol élünk. Szinte az időjárás is ugyanolyan: elég meleg. Voltunk egy hétig Budapesten is, de az már túl nagy volt nekünk. Amikor megérkeztünk Kalocsára, örömmel töltött el minket, hogy ez egy csendes, tiszta és barátságos városka, és mindenhol barátsággal fogadtak minket. Többször beszélgettünk arról, hogy talán hosszabb időt is eltöltenénk itt – árulta el David Zigler. Hozzáfűzte: a maga részéről még kissé vegyesek a dózsás diákokkal kapcsolatos tapasztalatai. Mint mondta, akadtak olyan tanulók, akikkel egész beszélgetéseket tudott lebonyolítani, sőt, „viccelődtek is”, míg mások nagyon szótlanok, de majd szóra bírja őket. A kitűzött minimális célja az, hogy a nebulói a tanév végére magabiztosan tudjanak társalogni az angol szakos igazgatójukkal.

Az amerikai házaspár újságírói kérdésekre válaszolva elmondta: bár a szerződésük egy évre szól, megállapodtak abban, hogyha lehetőségük nyílik rá, két évet is szívesen eltöltenének Kalocsán. A többi pedig a jövő zenéje; ha még azután is jól érzik itt magukat, nem zárkóznak el tőle, hogy 3-4 évig maradjanak, de ez már tényleg nem rajtuk fog múlni, hanem azon, hogy az itteni foglalkoztatóik „elégedettek lesznek-e a munkájukkal”.

Próbálkoznak a magyarral

A házaspár elárulta: próbálkoznak a magyar nyelvvel is, de az „nagyon nem könnyű”. Sandra a diákok segítségével gyakorol szavakat, míg David online oktatóprogrammal tanulgat. Utóbbi mosolyogva megjegyezte: az egyik, angolul már most jól boldoguló tanítványát megkérte, hogy segítsen megszólalni magyarul, de az udvariasan elhárította azzal, hogy „nem-nem, önnek angolul kell minket tanítania”.