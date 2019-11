Állandó tárlat mutatja be Magyari Béla űrhajós életútját

Születésének hetvenedik, díszpolgárrá avatásának 39. évfordulóján nyílt állandó kiállítás dr. Magyari Béla, félegyházi születésű űrhajós tiszteletére a Kiskun Múzeumban. A tavaly tavasszal elhunyt díszpolgár életútját bemutató tárlat ünnepélyes megnyitóját szombaton tartották. A jeles eseményen részt vett jó barátja, űrhajós társa, Farkas Bertalan is.

– Dr. Magyari Béla különleges helyet foglal el a kiskunfélegyháziak szívében, hiszen itt született, innen indult és a város díszpolgára lett. Gyakran visszajárt szülővárosába és halálhíre mindenkit megdöbbentett. Azóta eltelt bő egy év, és most egy nagyon különleges ajándékot adhatunk Félegyházának. Magyari Béla családja ugyanis a városnak adományozta azt a több mint háromezer darabos gyűjteményt, amely részletesen bemutatja a díszpolgár életútját – mondta köszöntőjében Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója.

A tárlat megnyitóján Csányi József polgármester felidézte, amikor kisgyermekként 1981-ben találkozott először Magyari Bélával a Bajcsy-iskola udvarán, ahol Farkas Bertalannal közösen két fát ültettek, melyek még ma is ott állnak.

– Akkor kisdiákként példaként tekintettünk rájuk, hiszen melyik fiú ne álmodozna arról, hogy egyszer űrhajós legyen? Városunk életében Magyari Béla volt az, aki megvalósította ezt az álmot és jutott el azokba a magaslatokba, ahová mindannyian szerettünk volna. Magyari Béla Félegyháza történetéhez olyan szeletet tudott hozzáadni, ami egész életünket meghatározza, ő egy valós példakép – hangsúlyozta Csányi József.

– Dr. Magyari Béla ezredes, vadászpilóta, űrhajós olyan ember, olyan katona volt, aki példát mutatott szakmaiságával és elhivatottságával. Ott emlékezünk rá, ahonnan elindult, Kiskunfélegyházán. Ez a város volt számára a kezdet és a végső állomás is. Itt kezdett el vitorlás repülőzni, itt fogalmazódott meg benne, hogy vadászpilóta szeretne lenni. Szívesen jött szülővárosába, ahol szeretettel és tisztelettel fogadták, ahol örök elsőként ünnepelték – fogalmazott a kiállítás megnyitóján Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára.

Ünnepi beszédéből az is kiderült, hogy Magyari Béla szorgalmas, kitartó és elhivatott ember volt. Fiatal kora miatt a vitorlás repüléshez szükséges vizsgákat szülői és központi engedéllyel tette le. Néhány év múlva már a magyar légierő repülőtisztje, majd első osztályú vadászrepülője lett. 1977-ben 94 társával együtt jelentkezett az űrhajós kiképzéshez szükséges orvosi kiválasztásra. Végül ketten kezdhették meg a felkészülést Csillagvárosban 1978 márciusában. Felettesei és társai szerint is kiválóan helyt állt. Emberi nagyságát jelzi, hogy méltósággal viselte, amikor nem őt, hanem társát, Farkas Bertalant választották az űrrepülésre. A két év csillagvárosi felkészülést úgy fogta fel, mint jutalmat az elvégzett munkáért. Megérdemelten jutott el a küszöbig, de nem rajta múlt, hogy azt nem léphette át. Tudásvágya később is hajtotta, mérnöki diplomát, majd doktori címet szerzett. Szenvedélyét, a repülést az űrkutatást előadásokon, publikációiban népszerűsítette – ismertette Erdélyi Lajos.

Farkas Bertalan nagy szeretettel és tisztelettel mesélt hírportálunknak Magyari Béláról, akivel 16 éves koruk óta ismerték egymást, barátságuk az utolsó pillanatig kitartott. – Fantasztikus dolog volt, hogy mindketten bekerültünk Csillagvárosba, az oroszországi űrhajós-kiképző központba. Együtt tanultunk, együtt repültünk, de azt mindketten tudtuk, hogy az űrbe már csak egyikünk juthat fel. Annak ellenére, hogy engem választottak a barátságunk örökre megmaradt – nyilatkozta Farkas Bertalan, aki azt is elmesélte, hogy a világűrből visszahozott kapszuláit Magyari Bélának ajándékozta, aki később ezeket dolgozta fel az egyetemen és ebből írta a doktori disszertációját.

A félegyházi repülőtéren szórták el hamvait

Magyari Béla 2018. április 23-án 69 évesen hunyt el. Hamvait repülőgépről szórták szét a kiskunfélegyházi repülőtér fölött, ahonnan először szállt fel. Emlékét nemcsak a reptérről szerzett csipetnyi föld őrzi, hanem április óta a Kistarcsán ültetett Űrfánál tábla is. Augusztusban pedig a Fiumei úti temető katonai parcellájánál avattak tiszteletére emléktáblát.