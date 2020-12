Adventi fényekben tündököl Kisszállás

Idén a korábbiaknál is több fényfüzérrel díszítették fel Kisszállás központi részét az adventi időszakra.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ünnepi fényben pompázik a faluháza, az iskola előtti park, ahol egy nagy méretű adventi koszorút is készítettek a település lakói. Egy fenyőfát is állítottak a főutcán, mellé egy mikulást, valamint fényfüzérekkel díszítették fel a művelődési házat is. Rozsnyai Attila polgármester elmondta, hogy a helyi önkormányzati képviselőkön kívül több vállalkozás és magánszemély is támogatta és tevőlegesen is besegített a faluközpont díszítésében.