A Walterland Team indulhat jövőre a klubcsapat-világbajnokságon

Az idei év a horgászok számára is különleges volt a kialakult járványhelyzet miatt. Elmaradt az összes nemzetközi horgászverseny, így a világ- és Európa-bajnokságok is. A megye horgászai között az utánpótlás-korosztályban is akadnak tehetségek. Az idei eredményekről Kókai János, a Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (Bácshosz) versenyszakbizottságának elnöke számolt be hírportálunknak.

– Sajnos elmaradtak az idei nemzetközi horgászversenyek, így az előző év eredményei alapján, a különböző válogatottakba beválogatott versenyzőink nem mutathatták meg tudásukat. A hazai országos bajnokságokat viszont, ha nem is az eredetileg tervezett időpontokban, de megrendezték. Ezeken a versenyeken megyénk versenyzői igen szép eredményeket értek el. Külön örömet okoz számunkra, hogy az utánpótlás-korosztályokban is sikerült több igen szép, köztük dobogós eredményeket is elérni. Legsikeresebbek az U15 korosztályban voltunk, de nem maradtunk érem nélkül az U25-ös korosztályban sem. A legfiatalabbak között Tar Petra második, Tar Olivér pedig a negyedik helyezést szerezte meg, míg az U25-ös korosztályban utánpótlás-világbajnokunk, Kisjuhász Bence most a harmadik helyezést szerezte meg – mondta el Kókai János, aki hozzátette: ezek alapján ők bekerültek a jövőre már remélhetőleg megrendezésre kerülő, nemzetközi versenyekre készülő nemzeti utánpótlás-válogatottak bővebb keretébe is, csakúgy mint a felnőttek között a már sokszoros válogatott Walter Tamás és Csillag László is. – Igen nagy sikernek tartjuk azt is, hogy a Walterland Team, azt követően, hogy az elmúlt néhány évben, ha minimális különbségekkel is, de lemaradt a dobogó legfelsőbb fokáról, az idei évben megnyerte a klubcsapatok országos bajnokságát. Így 2021-ben ők képviselhetik Magyarországot a klubcsapat világbajnokságon. Megyei szinten sikerként értékeljük azt is, hogy a korlátozó intézkedések miatt elmaradt horgászversenyeinket, megyei bajnokságainkat végül sikerült bepótolni és sikeresen, többnyire kifejezetten magas részvétel mellett megtartanunk – sorolta a Bácshosz versenyszakbizottságának elnöke. – Az utánpótlás terén a fent felsorolt eredményeink azt mutatják, hogy vannak fiatal tehetségeink, akik például a többszörös világbajnok Walter Tamás nyomdokaiba léphetnek. Annak érdekében, hogy minél több fiatalal tudjuk megismertetni és megszerettetni a horgászatot, illetve ezen belül is a versenyhorgászatot, a Bácshosz kifejezetten támogatja – anyagilag is – a különféle horgásztáborok és -versenyek szervezését – tette hozzá Kókai János. Kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlásra – Jövőre szeretnénk, ha a már jól bejáratott versenyrendszerünket különösebb korlátozások nélkül tudnánk az előző években megszokott módon működtetni. Szokás szerint kiemelt figyelmet fordítunk az utánpótlásversenyekre. Így ezekben a korosztályokban külön egyéni és csapatbajnokságot is tartunk. Szintén folytatni szeretnénk a 2019-ben Bács-Kiskun megyei versenysorozat legjobb horgásza néven életre hívott, többfordulós versenysorozatunkat, amely egyben a megyei horgászválogatottba való kerülés szempontjából, válogatóként is funkcionál – közölte a megyei horgászszövetség versenyszakbizottságának elnöke.