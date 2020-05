A Város napját ünneplik Kiskunhalason

275 éve, 1745. május 6-án adta ki Mária Terézia rendeletét a Jászkunság önmegváltásáról. A redemptio Halas történelmének nagyon jelentős eseménye volt, hiszen ezzel sikerült visszaállítaniuk korábbi autonómiájukat. Kiskunhalason 1996 óta ezen a napon ünneplik a város napját.

A város területén az első települést a kunok hozták létre, akik IV. Béla király invitálására 1239-ben érkeztek hazánkba. A török hódoltságot követően az addig önálló és szabad kun és jász területeket a Habsburg ház a fegyverjog elve alapján saját birtokává tette, majd a Német Lovagrendnek elzálogosította. Nyelvében ez a nép asszimilálódott, de szabadságszeretetét, büszkeségét sosem adta fel. Szabadulás számukra 1745-ben a redemptioval, az önmegváltással jött el. Ezzel sikerült visszaállítaniuk korábbi autonómiájukat.

A Redemptio eseményére 1745. május 6-án került sor. Ekkor Mária Terézia magyar királynő Bécsben aláírta a jászok és kunok kiváltságainak visszaadását engedélyező okiratot. Ezt az eseményt nevezik latin szóval Redemptionak, azaz önmegváltásnak, önvisszaváltásnak. A jászok és kunok szabadságaik visszaszerzése érdekében hatalmas mennyiségű összeget, 580 ezer rajnai forintot gyűjtöttek össze.

Halas szőlő kultúrájáról az első megbízható adat 1699-ből származik, amikor 177 kapa, körülbelül 22 hold szőlő volt a határban. 1720-ban már 510 kapa a szőlőterülete a ma is létező Öregszőlő nevű dűlőben. 1912-ben már 4876 hold szőlőt írhattak össze, melyen a zöld veltelini kiemelkedő minőséget adott. A halasi borrend ezért tűzte zászlajára a Cultores Moris Redemptionis, a redemptio hagyományának követői nevet, és választotta zászlósborának a Halasi Veletelínit.

1995. május 6-án Kiskunhalason tartották a 250. évforduló központi ünnepségét egy évvel később a képviselő-testület arról döntött, hogy május 6. legyen a város napja. A magyar Országgyűlés 2014. február 4-én történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át a Redemptio emléknapját.

Erre a kettős évfordulóra emlékeznek minden évben a halasiak is. Noha május 6-a a hivatalos ünnepnapja a városnak, az elmúlt több mint két évtized alatt kialakult szokásrend szerint mindig a legközelebb eső hétvégén tartják a város napját, így a zenés szabadtéri rendezvényeken jóval többen részt tudnak venni. A képviselő-testület városi kitüntető elismeréseit is ekkor szokták átadni. Az idei esztendőben a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet, mint sok minden mást, a városi napi eseményeket is jócskán átírta. Sem a tömegrendezvények nem lesznek megtartva, sem pedig a képviselő-testület díszülése, így a városi kitüntetéseket is egy későbbi időpontban adják majd át.

Fülöp Róbert polgármester, Kuris István László és Szűcs Csaba alpolgármester jelenlétében péntek reggel nyolc órakor ünnepélyesen felvonták a város zászlaját az Országzászló emlékműnél. Fülöp Róbert polgármester ezt követően a városháza dísztermében ünnepi videóüzenetet rögzítettek, amit este fél nyolctól sugároz a helyi televízió.