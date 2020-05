A tanulóvezetők pluszórákat vettek a kényszerű leállás után

A kijárási korlátozás feloldásával ma már az egész ország területén beindult a tanulóvezetői oktatás és vizsgáztatás. A leállásról és az újraindulásról kérdeztük Füredi Andrást, a kecskeméti Füredi Autósiskola tulajdonosát.

– Két hónap szünet után újraindulhatott az oktatás. Sikerült teljesen felvenni a ritmust?

– Minden nagyon hirtelen történt. Március közepén egyik nap még dolgoztunk, aztán másnaptól minden leállt. Most majdnem hasonlóan jártunk, egyik nap elhangzott a kormányinfón, hogy feloldják a kijárási korlátozást, május 5-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium engedélyezte vidéken a gépjárművezető-tanulók vizsgáztatását, szinte másnap már újra munkába állhattunk, és jöttek a tanulók. Május 6-ától folyamatosan vesszük fel a ritmust, még nem teljes csapattal dolgozunk, de ki tudjuk szolgálni az igényeket.

– Sikerült megtartani a munkatársakat?

– Az autóvezetői szegmens pont az az ágazat, mely nem kapott járulékfizetési könnyítést. Így sok oktatóm, akik egyéni vállalkozóként dolgoznak, szüneteltették a vállalkozásukat. Nem volt munkájuk, nem tudták volna miből finanszírozni a járulékokat. Többen visszatértek eredeti szakmájukhoz is, mivel senki sem tudta, meddig kell várni. Többen buszvezetőként dolgoztak ideiglenesen.

– Mindenki visszatérésére számít?

– Igen, de vannak, akik csak júniustól jönnek vissza, mivel az ideiglenesen vállalt munkájukat akkora tudják teljesíteni.

– Az adminisztratív munkatársak közül is sikerült mindenkit megtartania?

– Szerencsére igen, de az ő bérükhöz igényeltem az állami támogatást. Emellett a gazdálkodásunkat átgondoltuk, több mindent átcsoportosítottunk és ahol tudtunk, költségeket csökkentettünk. Nehezen, de átvészeltük ezt a két hónapot.

– Hogyan zajlik most a járművezetői oktatás?

– Szigorú egészségügyi szabályok betartásával. Természetesen a másfél méter távolságot lehetetlen tartani az autóban, de a maszk és kesztyű viselése kötelező a tanulók és az oktatók részéről egyaránt. Minden tanuló után az autókat fertőtlenítik a kollégák, különös tekintettel a kezelőszervekre, kormányra, váltóra, kilincsekre.

– Mit tapasztalnak, mernek jönni a tanulók?

– Igen, nincs bennük félsz. Sőt, sokan már alig várják, hogy végre levizsgázhassanak. Többen pont a már kiírt vizsga előtt kellett, hogy leálljanak március közepén. Természetesen ők vettek pluszórákat is, hiszen egy rutin nélküli vezetőnél nagy kiesés, hogy két hónapig nem vezethetett.

– A KRESZ és egészségügyi vizsgák is beindultak?

– Igen és nem. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont szintén kinyitott május 6-ával, de napokba telt, míg minden adminisztráció lezajlott és ténylegesen megkezdődhettek a vizsgák. A KRESZ-vizsgák már zajlanak, a termekben azonban kisebb létszámot fogadnak egyszerre, hogy be tudják tartani az előírt védőtávolságot, és megkezdődtek a gyakorlati vizsgák is. A kesztyű és maszk ugyanúgy előírás, sőt még tollat is kell magukkal vinniük a vizsgázóknak, amivel aláírnak. Az egészségügyi vizsgázás és oktatás viszont még nem indulhatott be, a Vöröskereszt egyelőre nem kapott rá engedélyt.

– Ez utóbbi időben hátráltatja a jogosítvány megszerzését?

– Nem, a tanuló leteheti e nélkül is a KRESZ- vagy a gyakorlati vizsgát, elegendő utána is teljesíteni. Az egészségügyi vizsgát tanúsító papírt csak a végén, az okmányirodában kérik a jogosítvány kiadásakor.

– Önök felnőttoktatással is foglalkoznak. E téren beindult már az élet?

– Még nem, de felkészültünk, várjuk a feloldást, az engedélyeket az OKJ-tanfolyamok folytatására, vizsgáztatásokra. Eddig egyedül a nyelvvizsgáztatásra kaptunk engedélyt, május végén már tartunk is. Szerencsére van egy hetvenfős termünk, ahol biztonságosan tudjuk biztosítani az előírt egészségügyi feltételeket.