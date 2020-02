A tankok elé állt ’56-ban a most 95. éves Gömöry Katalin

Gömöry Katalint 95. születésnapján köszöntötte Kecskemét nevében Engert Jakabné alpolgármester szombaton délelőtt. Kati néni hosszan mesélt az életéről és elárulta a hosszú élet titkát is.

Gömöry Katalin Hetényegyházán él, immár húsz éve. 1925 február 22-én éjjel 2 órakor született, farsang vasárnapján. Két öccse volt, akik családot is alapítottak. Kati néni nem ment férjhez. Tanító és tanár diplomát is szerzett, a természettudományok és a népművészet, a kézimunkázás áll közel hozzá. Ezeken kívül folyamatosan ír, a mai napig, akár éjszakába nyúlóan is. Több könyve jelent meg, magánkiadásban.

Kati néni mosolyogva avatta be vendégeit a hosszú élet titkába:

„Iszom én bort is, sört is, ebben a sorrendben, ugyanabból a pohárból. Szerintem ez a hosszú élet titka.”

Az életéről is sokat mesélt. Egyebek mellett beszámolt arról, hogy 1956-ban Budapesten, a Múzeum körúton több asszony társaságában az érkező tankok elé álltak.

– Kiabáltunk, hogy ne lőjetek, mi is magyarok vagyunk, ti is magyarok vagytok. Benneteket is magyar anya szült. Letérdeltünk a tankok előtt és a Himnuszt énekeltük. Leszálltak hozzánk a csillagok. Felnyílt a tankok teteje és a katonák adogatták le a fegyvereket. Egy pillanatig sem féltem. Nem tudom elmesélni azt az érzést, de félelem nem volt bennem – emlékezett vissza Gömöry Katalin.

Engert Jakabné alpolgármester virággal, egy kis olvasnivalóval és édességgel köszöntötte fel Kati nénit, valamint átadta az emléklapot is, melyben Orbán Viktor miniszterelnök üdvözölte. Az ünnepelt ellátta kézjegyével az önkormányzat Szépkorúak könyvét is és saját köteteiből is ajándékozott a városnak.