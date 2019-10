A piac közösségi tér is lesz Kunfehértón

A falu első boltjának a helyén megnyílt a község új piac­tere. A közel harmincmillió forintba kerülő létesítmény csütörtöki avatójára sokan gyűltek össze.

Régi álom vált ezzel a beruházással valóra, hiszen korábban is felmerült, hogy legyen egy piactere a településnek – mondta el köszöntője során Huszár Zoltán. A község polgármestere felidézte, hogy egykoron ott állt a település első boltja is, aminek fontos szerepe volt a falu történetében. Mint hozzátette: hasonlóan fontos közösségi tér lehet a most felavatott fedett piactér is, ami a kereskedés mellett helyszíne lehet a különböző rendezvényeknek is.

A vidékfejlesztési pályázaton 24,3 millió forintot nyert az önkormányzat, amit még 4,2 millió forint önerővel egészítettek ki. A piactér kivitelezése múlt év augusztusában kezdődött a régi építmények elbontásával. Az új piactéren illemhelyek és akadálymentesített mosdók is készültek, új kerítést építettek, parkosítottak a fedett elárusítóhelyek környékén.

– Az elmúlt öt év során ez már a tizenegyedik beruházás, ami egy sikertörténet része, ami újabbakkal folytatódhat, hiszen nemsokára elkészül a falun keresztül a tófürdőig vezető kerékpárút is – közölte Huszár Zoltán, aki úgy vélekedett: most is gazdagabb lett a település egy olyan létesítménnyel, ami mindenki javát szolgálja.

– Élelmiszert lehetőleg itt, a helyi termelőktől vegyenek, mert az élelmiszer-biztonság legerősebb formája az, amikor az eladó, a termelő belenéz a vevő szemébe – fogalmazott beszédében Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke. Hozzátette: az ilyen beruházások erősíthetik a vidék megtartó­képességének erejét is.

Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője arról szólt, hogy a kunfehértói piactérnek fontos gazdaságélénkítő szerepe is lehet a településen, ha ott vásárolják meg a helyi termelőktől az árut és nem a városi nagyáruházak polcairól veszik le a bizonytalan eredetű termékeket.

Az avatóünnepségen az eső miatt ugyan elmaradt az iskolások műsora, de Czagány Mákos Lajosné szavalatának tapsolhatott a közönség. A piacnyitást kenyérlángos sütésével is emlékezetessé tették és szerény vendéglátás is várta az ünneplő kunfehértóiakat.